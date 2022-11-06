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59 минут назад

56-летняя Сальма Хайек вышла на ковровую дорожку в откровенном платье

Стелла Шмель

Популярная актриса Сальма Хайек показалась на публике в откровенном наряде. В Лос-Анджелесе прошел гала-вечер фестиваля искусства и кинематографа LACMA Art+Film Gala 2022, который звезда посетила вместе со своим супругом Франсуа-Анри Пино.

56-летняя Сальма Хайек вышла в откровенном платье
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Актриса появилась на ковровой дорожке в смелом наряде, 56-летняя Хайек спозировала фотографам в платье с глубоким декольте, которое не предполагало нижнего белья.

Джоли опубликовала редкие фото с дочерью

Образ популярная артистка дополнила перчатками в стразах в тон к платью.

Ранее мы писали, что звезда "Клона" опубликовала откровенное фото.

Актеры,Сальма Хайек,
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