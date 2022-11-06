Лоуренс пожаловалась, что чувствует себя "старой, как плесень"

Американская актриса Дженнифер Лоуренс, сыгравшая главную роль в фильмах серии "Голодные игры", прокомментировала предстоящий выход картины "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах", которая станет приквелом оригинальных лент и первой частью франшизы за восемь лет. Своими мыслями актриса поделилась в итревью изданию The New York Times.
По словам Лоуренс, новости о возвращении франшизы на экраны заставляют ее чувствовать себя "старой, как плесень".
"Помню, как мне был 21 год и я думала: "Боже, однажды они переделают и переснимут [эти фильмы]. Но к тому моменту я буду такой старой! Меня уже не будет в живых!" — рассказала актриса.
Действие романа Сьюзен Коллинз "Баллада о змеях и певчих птицах" разворачивается за 64 года до событий первых "Голодных игр", его сюжет посвящен подростку Кориолану Сноу, будущему президенту государства Панем, который становится наставником девушки-трибута Люси Грей Бэрд из дистрикта 12 на десятых Голодных играх.
В экранизации снимаются Том Блайт ("Благословление"), Рэйчел Зеглер ("Вестсайдская история"), а также Хантер Шефер ("Эйфория"), Джейсон Шварцман ("Отель "Гранд Будапешт"), Питер Динклэйдж ("Игра престолов") и Виола Дэвис ("Как избежать наказания за убийство"). Премьера фильма "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах" запланирована на 17 ноября 2023 года.