Исполнитель роли Голлума похвалил сериал "Кольца власти"

Британский актер и режиссер Энди Серкис, известный по роли Голлума в фильмах "Властелин колец" поделился впечатлениями от сериала "Кольца власти". Подробностями он поделился в интервью Collider.
"Да, я определенно смотрел [сериал], и он действительно... как только вы понимаете его правила, как он на самом деле верен трилогии, ощущению музыки Говарда Шора из трилогии на вступительных титрах и так далее... я нашел его невероятно увлекательным, и мне правда, правда понравилось его смотреть", — поделился Серкис.
Также актер признался, что вскоре займется озвучкой "Сильмариллиона".
Ранее стало известно, что актерам "Мира Дикого Запада" выплатят крупную компенсацию.