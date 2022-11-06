Исполнитель роли Голлума похвалил сериал "Кольца власти"

"Да, я определенно смотрел [сериал], и он действительно... как только вы понимаете его правила, как он на самом деле верен трилогии, ощущению музыки Говарда Шора из трилогии на вступительных титрах и так далее... я нашел его невероятно увлекательным, и мне правда, правда понравилось его смотреть", — поделился Серкис.