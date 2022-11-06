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2 часа назад

Исполнитель роли Голлума похвалил сериал "Кольца власти"

Мария Иглина

Британский актер и режиссер Энди Серкис, известный по роли Голлума в фильмах "Властелин колец" поделился впечатлениями от сериала "Кольца власти". Подробностями он поделился в интервью Collider.

Исполнитель роли Голлума похвалил сериал "Кольца власти"
Фото: Кадр из фильма "Властелин колец"Кадр из фильма "Властелин колец"

"Да, я определенно смотрел [сериал], и он действительно... как только вы понимаете его правила, как он на самом деле верен трилогии, ощущению музыки Говарда Шора из трилогии на вступительных титрах и так далее... я нашел его невероятно увлекательным, и мне правда, правда понравилось его смотреть", — поделился Серкис.

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Также актер признался, что вскоре займется озвучкой "Сильмариллиона".

Ранее стало известно, что актерам "Мира Дикого Запада" выплатят крупную компенсацию.

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