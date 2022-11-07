Чарли Ханнэм рассказал о планах стать сценаристом

Исполнитель главной роли в нашумевшем сериале «Шантарам» признался, что хочет сниматься только в тех проектах, которые сам же и разработает как автор.

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42-летний Чарли Ханнэм известен ролями в телесериалах и кинофильмах, снятых в жанре экшен. Например, в «Сынах анархии» (2008-2014). Но по словам актёра, он собирается вскоре попробовать себя на новом поприще.

«После «Шантарама» я пытаюсь посвятить всё своё время писательству», - рассказал он журналистам на премьере своего нового проекта, поставленного по одноимённому роману австралийского писателя Грегори Дэвида Робертса.

Но есть одно условие, которое Ханнэм постарается соблюсти.

«Я не собираюсь прекращать сниматься, но я собираюсь попробовать сниматься только в том, что напишу сам», - пояснил он.

По словам Чарли, сейчас у него в разработке находится сразу несколько проектов. В том числе сериал, действие которого развернётся в его родном, британском Ньюкасле с персонажами, напоминающими его родных и соседей.