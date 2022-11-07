Джоли могла бы сыграть злодейку в "Человеке-пауке 4"

Американская актриса Анджелина Джоли могла сыграть антагонистку в фильме "Человек-паук 4" с Тоби Магуайром. Об этом сообщает The Direct с ссылкой на грядущую книгу Шона О`Коннелла "With Great Power".

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Главной злодейкой четвертого фильма франшизы должна была стать дочь антагониста Стервятника. По сюжету девушка приняла наследие отца после его смерти. Сообщается, что героиня не была в комиксах.