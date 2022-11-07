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3 часа назад

Анджелина Джоли могла бы сыграть злодейку в "Человеке-пауке 4"

Газета.Ru

Американская актриса Анджелина Джоли могла сыграть антагонистку в фильме "Человек-паук 4" с Тоби Магуайром. Об этом сообщает The Direct с ссылкой на грядущую книгу Шона О`Коннелла "With Great Power".

Джоли могла бы сыграть злодейку в "Человеке-пауке 4"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Главной злодейкой четвертого фильма франшизы должна была стать дочь антагониста Стервятника. По сюжету девушка приняла наследие отца после его смерти. Сообщается, что героиня не была в комиксах.

В книге заявляется, что роль антагонистки в отмененном сиквеле "была привязана на какое-то время" к Джоли. Ее героиню описали, как "опытного руководителя, представляющего венчурную фирму, которая пыталась купить Daily Bugle".

Актеры,Тоби Магуайр,Анджелина Джоли,
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