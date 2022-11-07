Сара Джессика Паркер примерила культовый наряд из «Секса в большом городе»

Американская актриса Сара Джессика Паркер примерила культовый образ из фильма «Секс в большом городе», вышедшем на экраны в 2008 году. Фотографии со съемок продолжения картины публикует Page Six.

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

Знаменитость вышла на площадку в свадебном платье 14-летней давности, в котором она уже снималась в прошлой части истории. В первом фильме телезвезда предстала перед зрителями в указанной вещи в сочетании с фатой и золотыми туфлями. При этом в будущем эпизоде Паркер появится в том же платье с бирюзовыми накидкой, перчатками и остроносыми босоножками.