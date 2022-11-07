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1 час назад

Сара Джессика Паркер примерила культовый наряд из «Секса в большом городе»

Lenta.ruиещё 1

Американская актриса Сара Джессика Паркер примерила культовый образ из фильма «Секс в большом городе», вышедшем на экраны в 2008 году. Фотографии со съемок продолжения картины публикует Page Six.

Сара Джессика Паркер примерила культовый наряд из «Секса в большом городе»
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Знаменитость вышла на площадку в свадебном платье 14-летней давности, в котором она уже снималась в прошлой части истории. В первом фильме телезвезда предстала перед зрителями в указанной вещи в сочетании с фатой и золотыми туфлями. При этом в будущем эпизоде Паркер появится в том же платье с бирюзовыми накидкой, перчатками и остроносыми босоножками.

Авторы сценария не раскрыли причины, по которой актриса вновь надела подвенечный наряд, что вызвало волну обсуждений в соцсетях. «Вторая свадьба?», «Если она выйдет замуж за другого в этом платье — я буду в шоке», «Интересный поворот сюжета», — высказывались поклонники в одном из фан-аккаунтов в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Актеры,Секс в большом городе,Сара Паркер,
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