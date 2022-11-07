Какие пластические операции делали Гурченко, Мордюкова и другие советские актрисы

Вопреки стереотипам, пластические операции стали популярными не в последнее десятилетие. Скорее, после 2010 года такие совершенствования внешности начали распространяться, но еще полвека назад советские актрисы пользовались услугами хирургов.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Наталья Андрейченко

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Звезда фильмов о Мэри Поппинс впервые прибегла к пластике после тридцати лет: она исправила нависшее веко, сделав взгляд более выразительным, а затем сделала круговую подтяжку лица, чтобы устранить возрастные изменения.

Поклонники подозревают, что около десяти лет назад Наталья увеличила губы, но актриса не комментирует эти манипуляции.

Любовь Орлова

Кадр из фильма

Яркая красавица Любовь Орлова переживала, когда увидела в зеркале первые морщинки. Чтобы избавиться от них, она стала одной из первых пациенток клиники пластической хирургии в Москве.

Известно, что Орлова несколько раз делала подтяжку лица и шеи, а позже блефаропластику. Любовь так боялась старости, что просила журналистов не упоминать ее возраст. А в 76 лет сыграла сорокалетнюю героиню.

Клара Лучко

Кадр из фильма

Актриса боялась, что о ее походах к пластическому хирургу станет известно публике, поэтому пользовалась вымышленными именами, но тайна все же была раскрыта.

Клара Степановна решилась на подтяжку лица, шеи и зоны декольте. При этом хирургам удалось провести настолько ювелирную работу, что ни мимика, ни образ артистки не пострадали.

Нонна Мордюкова

После смерти сына актриса впала в депрессию, а ее подруга была уверена, что преобразившаяся внешность поможет Нонне Викторовне преодолеть тяжелый период. Многие отговаривали знаменитость, но к врачу она все обратилась.

И не прогадала! После операции она звонила в клинику и благодарила за подаренную вторую молодость.

Кадр из фильма

Первую операцию актриса сделала еще в семидесятых, и результат ее поразил: Людмила снова увидела себя юной и прекрасной. Возможно, именно поэтому она так и не смогла остановиться и продолжила все чаще посещать хирурга.