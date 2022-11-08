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3 часа назад

3 знаменитых актрисы, начавших карьеру с фильмов 18+

Мира Маркина

В то время как одни актеры с самого детства получают роли в серьезных фильмах, путь к славе для других оказывается весьма тернист. Нередко начинающим актерам приходится сниматься в фильмах для взрослых из-за отсутствия других предложений.

3 знаменитых актрисы, начавших карьеру с фильмов 18+
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Подробнее об актрисах, которые засветились в фильмах 18+ на заре карьеры – в материале "Рамблера".

Кэмерон Диас

В 1992-м 19-летняя Диас позировала топлес для откровенного ролика фотографа Джона Раттера. Спустя два года Кэмерон снялась в "Маске" и стала звездой, а Раттер решил воспользоваться этим. В 2003-м фотограф стал шантажировать актрису, грозясь выложить непристойное видео с участием Диас в интернет, если она не заплатит ему 3,5 миллиона долларов. Актриса подала в суд, но Джон все же опубликовал ролик. Вскоре ему пришлось пожалеть об этом – фотографа посадили за решетку на три года.

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Сибель Кекилли

Звезда "Игры престолов", исполнившая роль Шаи, за два года снялась аж в 18 фильмах XXX. Актриса никогда не скрывала свою причастность к индустрии фильмов для взрослых. Стать артисткой сомнительного жанра ее подтолкнула бедность: Кекилли нужно было раздать долги мужа. Погасив кредиты, она начала карьеру в обычном кинематографе.

Сандра Буллок

Когда карьера Буллок в Голливуде пошла в гору, актриса наняла частного детектива. Ему было поручено найти пикантные киноленты с участием Сандры. Детектив справился с работой, после чего Буллок самостоятельно сожгла кассеты интимного характера, а также их копии на заднем дворе своего дома. В 80-х Буллок снялась в нескольких кинолентах для взрослых, потому что не могла оплачивать счета.

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18+
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