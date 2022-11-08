Ребел Уилсон впервые стала матерью

Актрисе пришлось пользоваться услугами суррогатной матери.
Звезда «Идеального голоса» и «Холостячек» австралийская актриса Ребел Уилсон теперь тоже носит гордое имя мама.
42-летняя артистка не рискнула сама вынашивать ребенка, о котором мечтала долгие годы. Поэтому она воспользовалась услугами суррогатной матери.
«С гордостью сообщаю о рождении моего первого ребенка Ройс Лиллиан, которая появилась на свет не без помощи добрых людей. Благодарю всех, кто поддерживал меня на этом нелегком пути. И особенная благодарность суррогатной матери, благодаря которой мне удалось создать мою маленькую семью», - написала знаменитость в своих соцсетях.