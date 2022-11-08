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1 час назад

Ребел Уилсон впервые стала матерью

Inc-News

Актрисе пришлось пользоваться услугами суррогатной матери.

Ребел Уилсон впервые стала матерью
Фото: Inc-NewsInc-News

Звезда «Идеального голоса» и «Холостячек» австралийская актриса Ребел Уилсон теперь тоже носит гордое имя мама.

42-летняя артистка не рискнула сама вынашивать ребенка, о котором мечтала долгие годы. Поэтому она воспользовалась услугами суррогатной матери.

«С гордостью сообщаю о рождении моего первого ребенка Ройс Лиллиан, которая появилась на свет не без помощи добрых людей. Благодарю всех, кто поддерживал меня на этом нелегком пути. И особенная благодарность суррогатной матери, благодаря которой мне удалось создать мою маленькую семью», - написала знаменитость в своих соцсетях.

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