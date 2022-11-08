Ребел Уилсон впервые стала матерью

«С гордостью сообщаю о рождении моего первого ребенка Ройс Лиллиан, которая появилась на свет не без помощи добрых людей. Благодарю всех, кто поддерживал меня на этом нелегком пути. И особенная благодарность суррогатной матери, благодаря которой мне удалось создать мою маленькую семью», - написала знаменитость в своих соцсетях.