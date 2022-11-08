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2 часа назад

Поклонники не узнали Сергея Безрукова

Passion.ru

Актер Сергей Безруков опубликовал фото в социальных сетях с гастролей, на котором поклонники не сразу узнали любимого артиста. Он изменился до неузнаваемости и выглядел уставшим.

Поклонники не узнали Сергея Безрукова
Фото: Passion.ruPassion.ru

Большинство комментариев к снимку начинается одинаково - со слов, что актера не узнать. И, действительно, у 49-летнего Безрукова борода и новая короткая стрижка, которая только подчеркивает возраст артиста.

Соцсети

Некоторые писали: «Какой же вы уставший», «Бородка делает старше», «Что случилось? Что с прической?», «Мы с тобой тоже стареем».

Напомним, с 2016 года Безруков состоит в браке с кинорежиссером Анной Матисон, у пары трое детей.

Актеры,Анна Матисон,
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