Поклонники не узнали Сергея Безрукова

Актер Сергей Безруков опубликовал фото в социальных сетях с гастролей, на котором поклонники не сразу узнали любимого артиста. Он изменился до неузнаваемости и выглядел уставшим.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Большинство комментариев к снимку начинается одинаково - со слов, что актера не узнать. И, действительно, у 49-летнего Безрукова борода и новая короткая стрижка, которая только подчеркивает возраст артиста.

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Некоторые писали: «Какой же вы уставший», «Бородка делает старше», «Что случилось? Что с прической?», «Мы с тобой тоже стареем».