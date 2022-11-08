Поклонники не узнали Сергея Безрукова

Актер Сергей Безруков опубликовал фото в социальных сетях с гастролей, на котором поклонники не сразу узнали любимого артиста. Он изменился до неузнаваемости и выглядел уставшим.
Большинство комментариев к снимку начинается одинаково - со слов, что актера не узнать. И, действительно, у 49-летнего Безрукова борода и новая короткая стрижка, которая только подчеркивает возраст артиста.
Некоторые писали: «Какой же вы уставший», «Бородка делает старше», «Что случилось? Что с прической?», «Мы с тобой тоже стареем».
Напомним, с 2016 года Безруков состоит в браке с кинорежиссером Анной Матисон, у пары трое детей.