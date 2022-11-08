Сильвестр Сталлоне: «Я мог бы сыграть супергероя Marvel»

В интервью THR 76-летний актёр и сценарист назвал имя желанного для перевоплощения персонажа из вселенной комиксов.

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Сильвестр Сталлоне признался, что не отказался бы сыграть в фильме по комиксам Marvel. Если представится такая возможность, пояснил голливудский мэтр. И был бы это никто иной, как директор организации «Щ.И.Т.». Ник Фьюри.

Впервые на экране этот герой с повязкой на глазу появился в фильме «Железный человек» (2008), и сыграл его тогда Сэмюэл Л. Джексон. К этому дню количество проектов с участием Фьюри/Джексона насчитывает уже одиннадцать.