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5 часов назад

Сильвестр Сталлоне: «Я мог бы сыграть супергероя Marvel»

Inc-News

В интервью THR 76-летний актёр и сценарист назвал имя желанного для перевоплощения персонажа из вселенной комиксов.

Сильвестр Сталлоне: «Я мог бы сыграть супергероя Marvel»
Фото: Inc-NewsInc-News

Сильвестр Сталлоне признался, что не отказался бы сыграть в фильме по комиксам Marvel. Если представится такая возможность, пояснил голливудский мэтр. И был бы это никто иной, как директор организации «Щ.И.Т.». Ник Фьюри.

Впервые на экране этот герой с повязкой на глазу появился в фильме «Железный человек» (2008), и сыграл его тогда Сэмюэл Л. Джексон. К этому дню количество проектов с участием Фьюри/Джексона насчитывает уже одиннадцать.

«Полагаю, я мог бы сделать что-нибудь этакое, когда мне не надо играть главного парня», - отметил с улыбкой Сталлоне.

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