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5 часов назад

Актеры, которые столкнулись на съемках со своими фобиями: видео

Стелла Шмель

Актеры профессионально управляют своими эмоциями в кадре – чем искуснее актер, тем правдоподобнее его игра. Но есть вещи, которые даже при полном желании контролировать сложно, например, страхи. Когда люди сталкиваются со своими фобиями, то им приходится преодолевать множество отрицательных эмоций.

Ради желаемой роли многие актеры лицом к лицу сталкивались со своими фобиями и преодолевали свои страхи во время съемок.

Подробнее о том, чего боятся актеры и с чем они столкнулись во время съемок, смотрите в видео.

Голод и депрессия: на что идут актеры ради желанных ролей

Ранее мы рассказывали об актерах, которые чуть не сошли с ума из-за роли.

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