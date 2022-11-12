Актеры профессионально управляют своими эмоциями в кадре – чем искуснее актер, тем правдоподобнее его игра. Но есть вещи, которые даже при полном желании контролировать сложно, например, страхи. Когда люди сталкиваются со своими фобиями, то им приходится преодолевать множество отрицательных эмоций.

Ради желаемой роли многие актеры лицом к лицу сталкивались со своими фобиями и преодолевали свои страхи во время съемок.

Подробнее о том, чего боятся актеры и с чем они столкнулись во время съемок, смотрите в видео.

Ранее мы рассказывали об актерах, которые чуть не сошли с ума из-за роли.