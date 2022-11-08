Марат Башаров: «Таких актеров, как я, полно!»

Сейчас участвует в ледовом телешоу. А недавно, как выяснилось в ходе нашей беседы, даже попал в балет!

Фото: Мир новостей Мир новостей

- Марат, у вас много сейчас проектов в работе?

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- На данный момент снимаюсь в сериале «Алла, такси!» для телеканала «Россия-1», где играю директора таксомоторного парка. Тема интересная и актуальная: сейчас много за рулем девушек-таксисток, мне, по крайней мере, несколько раз попадались. И скажу, что они не хуже мужчин водят машины, а, может быть, даже лучше, аккуратнее. Это мы, мужики, балаболы и трындычихи, а сколько раз я попадал к женщинам-таксисткам - никогда ничего лишнего не скажут, все тактично, культурно...Что касается новых проектов в театре, то скоро будет премьера во МХАТе им. Горького - спектакль по рассказам Валентина Распутина, называется «Сеня». А еще занесло меня в балет...

- В балет?! Так, с этого момента подробнее!

- Это балет «Конек-горбунок», который идет в Михайловском театре в Санкт-Петербурге, где я исполняю роль царя.

- И вы там танцуете?

- Конечно, это же балет!

- Учиться пришлось?

- Какие-то хореографические навыки у меня были, потому что я оканчивал театральное училище, где нас этому учили каждый день. Но оказавшись на театральной сцене вместе с профессиональными балетными артистами, ты понимаешь, насколько это тяжелый, адский труд! Нет, я знал это... Но это настолько сложно и тяжело! Несравнимо с обычным нашим актерским трудом. Каждый день, каждую минуту, каждую секунду нужно тело свое тренировать. Мы, актеры, тренируем свой мозг, свою душу. А у них еще и постоянный физический тренинг тела!

- В вашей кинокарьере в последнее время много отрицательных персонажей. Как к ним относитесь?

- Я считаю, что отрицательных персонажей не бывает. Даже если ты играешь Кощея Бессмертного, то все равно можно найти у него какие-то плюсы, и надо постараться их показать и, может, даже подчеркнуть. Каждый человек достоин того, чтобы любить, страдать и так далее... Так что я никогда не играю отрицательных персонажей как сугубо отрицательных.

- Пропускаете роль через себя?

- Конечно. А иначе не получится: тогда выходит, что ты просто говоришь заученный текст.

- Тяжело потом выходить из образа?

- Некоторые, вы знаете, так вживаются, что потом никак не могут выйти. Но я уже научился выходить из образа. Надо уметь это делать.

- Вы часто отказываетесь от съемок в каких-либо проектах?

- Вы знаете, чаще нам, актерам, говорят нет. И я думаю, что многие лукавят, когда говорят о том, что им часто приходится отказывать, потому что все неинтересно. Врут. Если в процентном соотношении, то нам всем чаще говорят нет, чем мы.

- Но у вас статус, вас все знают. Неужели тоже приходится проходить кастинги?

- Актеров очень много. И хороших в том числе. Есть, конечно, гениальные, как мой друг Роман Мадянов. А таких, как я, полно. Я всегда хожу на кастинги и считаю, что это нужно делать, даже если ты талантливый. Надо посмотреть, как ты будешь выглядеть в этой роли. У режиссера обязательно должен быть выбор, чтобы потом не жалеть об этом. Я как режиссер год назад в Ногинском театре поставил спектакль «Игра любви и случая». Я знал актеров, которых хотел поставить на определенные роли, но я все равно их пробовал. Потому что, мало того что ты хороший актер, надо посмотреть, как ты будешь в паре работать, как будешь существовать в этом тандеме. Бывает, два хороших актера, а вместе они не смотрятся. Поэтому и существуют кастинги, и порой говорят тебе нет.

- И вы спокойно это воспринимаете?