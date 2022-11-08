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4 часа назад

Как Александр Семчев «оказался на улице»

Passion.ru

Актер Александр Семчев, который по окончании театрального училища имени Б. В. Щукина в 1997 году попал в «Сатирикон», рассказал, что руководство странно себя вело. Ему не давали роли, на репетиции не вызывали.

Как Александр Семчев «оказался на улице»
Фото: Passion.ruPassion.ru

В какой-то момент Семчев решил на два дня съездить на родину в Вышний Волочок и навестить маму.

По возвращении «парень с параллельного курса» сообщил Семчеву, что его выгнали.

«Сам Райкин со мной и разговаривать не стал, вышел завтруппой, сказал: «Вы уволены». Эта дверь закрылась, я оказался на улице», - вспоминает этот эпизод из жизни актер.

Семчеву 53 года. В начале карьеры он снимался в рекламе. Он исполнил более 80 ролей в кино, выступал в театре. Был дважды женат, у Семчева три сына.

Актеры,Александр Семчев,
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