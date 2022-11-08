Как Александр Семчев «оказался на улице»

Актер Александр Семчев, который по окончании театрального училища имени Б. В. Щукина в 1997 году попал в «Сатирикон», рассказал, что руководство странно себя вело. Ему не давали роли, на репетиции не вызывали.

Фото: Passion.ru Passion.ru

В какой-то момент Семчев решил на два дня съездить на родину в Вышний Волочок и навестить маму.

По возвращении «парень с параллельного курса» сообщил Семчеву, что его выгнали.

«Сам Райкин со мной и разговаривать не стал, вышел завтруппой, сказал: «Вы уволены». Эта дверь закрылась, я оказался на улице», - вспоминает этот эпизод из жизни актер.