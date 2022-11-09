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4 часа назад

Райан Рейнольдс опроверг слухи о появлении Тейлор Свифт в "Дэдпуле 3"

Газета.Ruиещё 2

Актер Райан Рейнольдс отреагировал на слухи фанатов о появлении певицы Тейлор Свифт в фильме «Дэдпул 3». Его слова цитирует NME.

Райан Рейнольдс опроверг слухи о появлении Тейлор Свифт в "Дэдпуле 3"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Слухи о том, что Свифт сыграет эпизодическую роль в предстоящем фильме Marvel, появились в сентябре, когда Рейнольдс поделился рекламным роликом, анонсирующим «Дэдпула 3». Тизер, в котором говорилось, что Хью Джекман повторит свою роль Росомахи в фильме о супергероях, был снят в том же доме, который использовался для короткометражного фильма Свифт 2021 года «All to well».

Рейнольдс опроверг появление певицы в предстоящем фильме. Актер рассказал, что, хотя Свифт не присоединится к актерскому составу фильма, он остается открытым для идеи присоединения исполнительницы к франшизе Marvel. «Я бы сделал все для этой женщины. Она гений», — высказался он.

Актеры,Райан Рейнольдс,Хью Джекман,
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