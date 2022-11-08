Умер озвучивший шляпу в «Гарри Поттере» актер Лесли Филлипс

На 99-м году жизни скончался английский актер Лесли Филлипс, озвучивший распределяющую шляпу в фильмах о Гарри Поттере. Об этом сообщает The Mirror.

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Артист скончался в понедельник, 7 ноября. Причиной его смерти стала продолжительная болезнь. По информации издания, незадолго до кончины Филлипс пережил два инсульта.

В фильмографии актера насчитывалось более 140 проектов. Широкую известность Филлипс получил, снявшись в серии картин «Так держать», а также озвучив распределяющую шляпу в фильмах о Гарри Поттере.