Бритни Спирс раскритиковала идею снять фильм о ее жизни

Певица считает, что для реализации такого проекта еще не пришло время.
Накануне актриса Милли Бобби Браун провела параллели между своей судьбой и жизнью певицы Бритни Спирс, признавшись, что была бы рада идее снять фильм про исполнительницу и сыграть в нем главную роль.
Реакция Бритни на такое предложение оказалась негативной, поскольку, по ее словам, для этого еще не пришло время.
«Я слышу о том, что есть идея снять про меня кино, как и про других знаменитостей. Но, насколько я знаю, такие вещи делаются уже после того, как человека не стало. Люди, но я ведь еще жива!!!», - написала Спирс в соцсетях.
По мнению исполнительницы, ей не будет слишком приятно видеть другого человека, носящего ее имя, пусть и на экране.
«Пока не время делать такой фильм. Вот когда оно наступит, мне уже будет все равно. Тогда и снимайте», - рассудила певица.