Хайек и Хэтэуэй сыграют заклятых подруг в «Неустойчивом монстре»

Их героиням, ненавидящим друг друга, придется работать вместе.
Две голливудские знаменитости Сальма Хайек и Энн Хэтэуэй снимутся вместе в экшн-комедии «Неустойчивый монстр», которая станет экранизацией одноименной манги японца Котаро Исаки.
Пока о новом проекте известно немного. Режиссер пока не выбран, но известная по «8 подругам Оушена» Оливия Милч уже трудится над сценарием.
Что касается сюжета, он будет основан на вражде и соперничестве двух коллег и бывших подруг, которым волей-неволей приходится работать бок о бок.
Когда начнутся съемки, тоже не афишируется. Тем не менее, эксперты предполагают, что фильм может получится отличный с учетом такого актерского дуэта.
К тому же уже есть очень хороший пример экранизации произведений Исаки. Именно по его манге «Поезд убийц» был снят боевик "Быстрее пули" с Брэдом Питтом, который пошел в прокат в августе и уже собрал почти двести пятьдесят миллионов долларов.