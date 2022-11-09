Хайек и Хэтэуэй сыграют заклятых подруг в «Неустойчивом монстре»

Их героиням, ненавидящим друг друга, придется работать вместе.

Фото: Inc-News Inc-News

Две голливудские знаменитости Сальма Хайек и Энн Хэтэуэй снимутся вместе в экшн-комедии «Неустойчивый монстр», которая станет экранизацией одноименной манги японца Котаро Исаки.

Пока о новом проекте известно немного. Режиссер пока не выбран, но известная по «8 подругам Оушена» Оливия Милч уже трудится над сценарием.

Что касается сюжета, он будет основан на вражде и соперничестве двух коллег и бывших подруг, которым волей-неволей приходится работать бок о бок.

Когда начнутся съемки, тоже не афишируется. Тем не менее, эксперты предполагают, что фильм может получится отличный с учетом такого актерского дуэта.