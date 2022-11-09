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2 часа назад

Сальма Хайек и Энн Хэтэуэй сыграют заклятых подруг в «Неустойчивом монстре»

Inc-News

Их героиням, ненавидящим друг друга, придется работать вместе.

Хайек и Хэтэуэй сыграют заклятых подруг в «Неустойчивом монстре»
Фото: Inc-NewsInc-News

Две голливудские знаменитости Сальма Хайек и Энн Хэтэуэй снимутся вместе в экшн-комедии «Неустойчивый монстр», которая станет экранизацией одноименной манги японца Котаро Исаки.

Пока о новом проекте известно немного. Режиссер пока не выбран, но известная по «8 подругам Оушена» Оливия Милч уже трудится над сценарием.

Что касается сюжета, он будет основан на вражде и соперничестве двух коллег и бывших подруг, которым волей-неволей приходится работать бок о бок.

Когда начнутся съемки, тоже не афишируется. Тем не менее, эксперты предполагают, что фильм может получится отличный с учетом такого актерского дуэта.

К тому же уже есть очень хороший пример экранизации произведений Исаки. Именно по его манге «Поезд убийц» был снят боевик "Быстрее пули" с Брэдом Питтом, который пошел в прокат в августе и уже собрал почти двести пятьдесят миллионов долларов.

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