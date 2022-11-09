Софи Тернер получила главную роль в криминальной драме "Джоан"

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер сыграет главную роль в шестисерийной драме «Джоан» для ITV. Как сообщает Deadline, сюжет сериала основан на истории печально известной британской воровки драгоценностей Джоан Хэннингтон.
Съемки начнутся весной 2023 года в Лондоне. Над сценарием работают Анна Саймон и сама Хэннингтон. Сериал начинается с того, что Хэннингтон в возрасте двадцати лет состоит в неудачном браке с жестоким мужчиной. Когда он отправляется в бега, девушка собирается обеспечить лучшую жизнь для себя и дочери Дебби.
«Я так взволнована тем, что представлю захватывающую историю жизни Джоан Хэннингтон на экране в фильме «Джоан», — поделилась Тернер. — Она является одной из самых известных фигур в криминальном мире Лондона, за что получила прозвище «Крестная мать». В женщине, которая колеблется между процветающей и смелой карьерой воровки драгоценностей и попытками вернуть свою дочь из социальных служб, мы видим мать в отчаянии, захваченную волнующим миром преступности».
Режиссирует проект Ричард Лакстон, а продюсером является Пол Фрифт. Производством сериала занимаются Snowed-In Productions совместно с All3Media International.
Ранее Джордж Мартин сообщил, что закончил продолжение «Игры престолов» на 75%.