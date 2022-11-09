Софи Тернер получила главную роль в криминальной драме "Джоан"

«Я так взволнована тем, что представлю захватывающую историю жизни Джоан Хэннингтон на экране в фильме «Джоан», — поделилась Тернер. — Она является одной из самых известных фигур в криминальном мире Лондона, за что получила прозвище «Крестная мать». В женщине, которая колеблется между процветающей и смелой карьерой воровки драгоценностей и попытками вернуть свою дочь из социальных служб, мы видим мать в отчаянии, захваченную волнующим миром преступности».