От «Оперов» до «Лучших в аду»: самые яркие роли Мурашева

Российский актер театра и кино Дмитрий Мурашев, сыгравший более чем в 60 картинах, отмечает юбилей. К 40-летию артиста журнал «Слово и Дело» подготовил подборку фильмов, которые стали заметными вехами в его творческом пути.

Фото: Дмитрий Мурашев/vk.com Дмитрий Мурашев/vk.com

Родился Дмитрий Витальевич Мурашев в Ленинграде, 6 ноября 1982 года, на самом излете брежневской эпохи. Ровно через четыре дня, 10 ноября, Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, занимавший этот пост на протяжении 18 лет, умер от остановки сердца. В стране начались масштабные перемены, на которые пришлись детство и юность Мурашева.

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В 2004 году молодой, перспективный актер окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, и в том же году поступил на службу в Малый Драматический театр. Позже, в 2006-м, он перешел в труппу БДТ имени Товстоногова, где сыграл более чем в десяти спектаклях. Параллельно актер снимается в различных фильмах и сериалах, счет которых перевалил за шестой десяток. Правда, крупных ролей у Мурашева не много.

Первым появлением актера на экране стала эпизодическая роль Александра Камарина в криминальном сериале 2004 года «Опера. Хроники убойного отдела» о буднях сотрудников РУВД Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Мурашев появляется в сериях «Час Икс» и «Автокоп», работая в команде таких заслуженных профессионалов как Сергей Селин, Алексей Нилов, Юрий Кузнецов и других. Поскольку съемки проходили в 2003 году, юному актеру пришлось сочетать работу на площадке и обучение в СПбГАТИ.

Первый опыт определил дальнейшее амплуа актера. Он воплотил на экране множество второстепенных персонажей криминальных и военных сериалов, включая такие, как «Бандитский петербург» (переводчик в 8 сезоне), «Алька» (в титрах по ошибке к фамилии Мурашева добавлено имя его героя — Феди-трубача), «Военная разведка: Северный фронт» (дозорный Крючков) и так далее.

Настоящим прорывом для Дмитрия Мурашева стала роль в фильме Андрея Шальопы и Кима Дружинина «Двадцать восемь панфиловцев». Мурашев сыграл роль одного из героев боя у разъезда Дубосеково Григория Конкина, посмертно удостоенного звания Героя Советского Союза.

Эта картина является знаковой не только для Мурашева, который проявил себя как мастер мимического искусства, но и для всей российской киноиндустрии. Снятый фактически на пожертвования, фильм окупился в прокате и показал, что в России можно снимать военно-патриотическое кино без поливания помоями подвига советских граждан.

В год своего сорокалетия Мурашев вновь появился в военно-патриотическом кино. В военной драме «Лучшие в Аду» от Евгения Пригожина и Алексея Нагина показана работа ЧВК «Вагнера», бойцы которой стремятся занять удобную для корректировки огня артиллерии высотку. Им противостоят условные «желтые», передовой группой которых командует боец с позывным «Буран». Именно в этой роли перед зрителями и предстает Дмитрий Мурашев.

Создатели картины стремились показать противостояние с самых разных точек, чтобы максимально погрузить зрителя в атмосферу боя. Поэтому Мурашев с его богатым опытом игры в эпизодах, чувствует себя на экране как рыба в воде.