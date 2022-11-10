Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+12° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
2 часа назад

"Корабль уплыл": Дженнифер Энистон рассказала о попытках стать мамой

Мария Иглина

Американская актриса Дженнифер Энистон рассказала о своих попытках забеременеть. Подробностями звезда сериала "Друзья" поделилась в интервью изданию Allure.

"Корабль уплыл": Энистон о попытках забеременеть
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

По словам актрисы, период между 30 и 40 годами оказался для нее одним из самых сложных:

"Это было действительно тяжело. Я проходила через ЭКО, пила китайские чаи, что угодно. Я бы все отдала, если бы кто-то сказал мне: "Заморозь свои яйцеклетки. Сделай себе одолжение". Но я просто не думала об этом. Вот, где я сегодня. Корабль уплыл".

При этом она отметила, что ни о чем не жалеет и все эти проблемы сделали ее такой, какая она есть.

Дженнифер Энистон решила отсудить у Брэда Питта $100 млн

Также Энистон затронула тему развода с голливудским актером Брэдом Питтом:

"И причина, по которой мой муж [актер Брэд Питт] ушел от меня, почему мы расстались и расторгли наш брак — не в том, что я не родила ему ребенка. Это была абсолютная ложь. На данный момент мне нечего скрывать".

Ранее певица Анна Седокова прокомментировала развод с мужем.

Актеры,Друзья,Брэд Питт,Анна Седокова,Дженнифер Энистон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители