"Корабль уплыл": Энистон о попытках забеременеть

"Это было действительно тяжело. Я проходила через ЭКО, пила китайские чаи, что угодно. Я бы все отдала, если бы кто-то сказал мне: "Заморозь свои яйцеклетки. Сделай себе одолжение". Но я просто не думала об этом. Вот, где я сегодня. Корабль уплыл".