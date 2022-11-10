"Корабль уплыл": Энистон о попытках забеременеть

Американская актриса Дженнифер Энистон рассказала о своих попытках забеременеть. Подробностями звезда сериала "Друзья" поделилась в интервью изданию Allure.
По словам актрисы, период между 30 и 40 годами оказался для нее одним из самых сложных:
"Это было действительно тяжело. Я проходила через ЭКО, пила китайские чаи, что угодно. Я бы все отдала, если бы кто-то сказал мне: "Заморозь свои яйцеклетки. Сделай себе одолжение". Но я просто не думала об этом. Вот, где я сегодня. Корабль уплыл".
При этом она отметила, что ни о чем не жалеет и все эти проблемы сделали ее такой, какая она есть.
Также Энистон затронула тему развода с голливудским актером Брэдом Питтом:
"И причина, по которой мой муж [актер Брэд Питт] ушел от меня, почему мы расстались и расторгли наш брак — не в том, что я не родила ему ребенка. Это была абсолютная ложь. На данный момент мне нечего скрывать".