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2 часа назад

Николай Козак рассказал об измене первой жены

Слово и Дело

Актер Николай Козак в подробностях рассказал о первом браке. Он столкнулся с потерей детей и предательством жены.

Николай Козак рассказал об измене первой жены
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Козак женился на однокурснице по имени Татьяна. За 15 лет совместной жизни у них было всякое. Самым большим горем для пары стала потеря двойни.

«Случилось отторжение плодов на очень раннем сроке. Потом у Тани появился страх», — поделился Козак в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».

Потом супруга Козака увлеклась другим мужчиной. Однажды актер «застукал» супругу с ухажером в машине и постучался к ним в окно.

«Сказал: "Ребята, давайте уже что-то решайте". И все, мы так расстались», — добавил артист, рассказывая об измене жены.

После неудачного брака он встретил новую любовь. Елена Пантюшина, которая моложе артиста на 17 лет, родила ему двух дочерей.

Актеры,Николай Козак,
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