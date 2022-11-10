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3 часа назад

16-летняя актриса "Рассказа служанки" Маккенна Грейс перенесла операцию на позвоночнике

Газета.Ru

Актриса «Рассказа служанки» Маккенна Грейс рассказала, что перенесла операцию на позвоночнике в октябре, в ту же ночь, когда вышел эпизод сериала, в котором ее героиня Эстер Кейс проснулась на больничной койке. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

16-летняя звезда "Рассказа служанки" перенесла операцию на позвоночнике
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Грейс не объяснила причины хирургического вмешательства. 16-летняя артистка объяснила, что месяц спустя она выздоровела и позже «подробнее расскажет обо всем этом».

«Социальные сети отражают только то, что мы хотим, чтобы люди знали — часто мы не видим уродливых, жестких, менее лестных сторон человека и его жизни», — поделилась Грейс.

Актеры,Рассказ служанки,
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