16-летняя звезда "Рассказа служанки" перенесла операцию на позвоночнике

Актриса «Рассказа служанки» Маккенна Грейс рассказала, что перенесла операцию на позвоночнике в октябре, в ту же ночь, когда вышел эпизод сериала, в котором ее героиня Эстер Кейс проснулась на больничной койке. Об этом пишет The Hollywood Reporter.