16-летняя звезда "Рассказа служанки" перенесла операцию на позвоночнике

Актриса «Рассказа служанки» Маккенна Грейс рассказала, что перенесла операцию на позвоночнике в октябре, в ту же ночь, когда вышел эпизод сериала, в котором ее героиня Эстер Кейс проснулась на больничной койке. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Грейс не объяснила причины хирургического вмешательства. 16-летняя артистка объяснила, что месяц спустя она выздоровела и позже «подробнее расскажет обо всем этом».
«Социальные сети отражают только то, что мы хотим, чтобы люди знали — часто мы не видим уродливых, жестких, менее лестных сторон человека и его жизни», — поделилась Грейс.