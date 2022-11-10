Лили Коллинз сыграет в психологическом сериале «Сообщница»

Ранее 33-летняя актриса сотрудничала со студией на съёмках сериала «Последний магнат».

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Лили Коллинз сыграет в новом психологическом сериале-триллере «Сообщница». Его сюжет будет основан на одноимённом романе Лизы Латц и, согласно официальному синопсису, расскажет историю Луны Грей и Оуэна Манна. Их связывает «вечная» дружба ещё со времён колледжа, когда они узнали о загадочной смерти одного из членов своей компании. Их жизни вновь пересекаются, когда жену последнего жестоко убивают.

В «Сообщнице» автор исследует умение хранить тайну, какую цену приходится за это платить и что происходит, когда вы начинаете размышлять над тем, как хорошо вы знаете человека, который, определённо знает вас.