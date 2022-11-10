Актер Алексей Чадов в интервью с kp.ru поделился планами по дальнейшему развитию творческой карьеры.

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Артист признался, что дебют в качестве режиссера стал для него «естественным перекрестком судьбы». «Я всегда мечтал создавать что-то свое, мне нравится быть начальником своего творческого производства. Когда ты фильм придумал, написал и снял — это гораздо интереснее, чем быть просто приглашенной звездой», — поделился он.

Также Чадов заявил, что не намерен завершать актерскую карьеру из-за увлечения режиссурой. «Я так люблю свою профессию, что уйти из нее просто невозможно, — это моя жизнь», — объяснил актер.