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2 часа назад

Алексей Чадов заявил, что не намерен завершать актерскую карьеру

Газета.Ru

Актер Алексей Чадов в интервью с kp.ru поделился планами по дальнейшему развитию творческой карьеры.

Чадов заявил, что не намерен завершать актерскую карьеру
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Артист признался, что дебют в качестве режиссера стал для него «естественным перекрестком судьбы». «Я всегда мечтал создавать что-то свое, мне нравится быть начальником своего творческого производства. Когда ты фильм придумал, написал и снял — это гораздо интереснее, чем быть просто приглашенной звездой», — поделился он.

Также Чадов заявил, что не намерен завершать актерскую карьеру из-за увлечения режиссурой. «Я так люблю свою профессию, что уйти из нее просто невозможно, — это моя жизнь», — объяснил актер.

Алексей Чадов выступил как режиссер фильма «Своя война. Шторм в пустыне», который вышел летом 2022 года.

Актеры,Алексей Чадов,
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