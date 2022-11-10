Гришаева: о предстоящем дебюте в мюзикле и отношении к седине

На этой неделе Нонна Гришаева дебютирует в нашумевшем мюзикле «Дон Жуан. Нерассказанная история». Актриса впервые выйдет на сцену в роли жены Дон Жуана — Пилар. Накануне премьеры мы поговорили с Нонной о театре, о пластических операциях и о любви к кулинарии.

Фото: Eva.ru Eva.ru

— Нонна, в первую очередь хочется сказать, что наша редакция и читатели обожают Вас и Ваших героинь! Как вам удается так потрясающе играть как комедийных персонажей, так и лирических?

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— Я не знаю. Наверное, надо спросить об этом моих педагогов, которые меня научили быть разноплановой артисткой.

— У Вас на счету множество киноработ, но Вы в отличие от некоторых коллег не бросаете театральную сцену. Почему?

— Потому что театр люблю гораздо больше, чем кино. Театр мы любим за то, что это живой обмен энергией со зрителем. В кино тебя могут «смонтировать» как угодно и вырезать, так что никто не увидит твоей гениальной игры. В театре все иначе — вот ты, вот зритель перед тобой и все видят, на что ты способен. Ты отдаешь энергию, а на поклонах получаешь ее обратно. Поэтому театр для меня всегда на первом месте. Я работаю в пяти театрах, одним из которых руковожу.

— Вам близка Ваша героиня в мюзикле «Дон Жуан. Нерассказанная история»? Стали бы мстить неверному мужу за измену?

— Нет, отнюдь. Наоборот, она очень далека от меня. Месть — это не мой формат жизненный. Просто эта история мне близка, потому что она, в первую очередь, о любви. Стала бы я мстить? Нет, конечно. Бог все видит и за все наши грехи нас наказывает. А мы, люди, не вправе кого-то наказывать и тем более мстить.

— Нонна, о Вашей красоте по сети гуляют легенды. Как вам удается так потрясающе выглядеть? Есть особый секрет? Может быть существует настойка для лица по тайному рецепту прабабушки? ️

— Я всегда отвечаю на этот вопрос так — просто у меня молодой муж и я не имею права расслабляться. Поэтому каждый день у меня начинается с занятий дыхательной гимнастикой, йогой и у балетного станка. Плюс, конечно, косметические процедуры. У меня очень хороший косметолог, который помогает мне держать себя в форме.

— Вас часто спрашивают о пластических операциях? Раздражают такие вопросы?

— Нет, об этом меня не спрашивают, поэтому вопросы о пластических операциях меня пока не раздражают. Мне кажется, всегда видно по человеку, делал он пластические операции или нет. Поскольку по мне видно, что ничего подобного я с собой не делала, мне этих вопросов пока что не задают. Слава Богу!

— В России, впрочем, как и во всем мире, женщины стараются скрыть свой возраст, воюют со временем в косметологических кабинетах, красят волосы… Как считаете, это когда-нибудь изменится?

— Я не знаю изменится ли когда-нибудь борьба женщин со временем. Но, мне кажется, это вполне естественная борьба. Поэтому зачем этой традиции меняться? Естественный процесс старения и совершенно естественное желание женщин сопротивляться этому процессу.

— Но вопреки сопротивлению сегодня многие женщины отказываются от окрашивания волос в пользу седых прядей. А как лично Вы относитесь к седине?

— Мне, кстати, нравится эта тенденция не скрывать седину. Мне кажется, это очень стильно и красиво — благородная седина.

— Как часто Вы посещаете спортзал? Придерживаетесь диет?

— Мой спортзал у меня дома. Занимаюсь каждый день. По поводу диет — я просто стараюсь не есть на ночь. Я не ем после 19 часов и завтракаю после 11 часов. Таким образом, у меня получается интервальное голодание. Плюс я не ем макароны, белый хлеб и пироги.

— Есть ли у Вас любимое лакомство, которым приходится жертвовать ради фигуры?

— Я очень люблю сладкое. Но если всю жизнь я себе в нем не отказывала и могла съесть хоть целый торт перед сном, то после 45-ти пришлось начать это делать. Я не могу полностью отказаться от сладкого, я слишком его люблю, поэтому просто сократила «дозу».

— Любите готовить?

— Очень люблю. У меня есть мои коронные блюда одесской кухни, например, «икра из синеньких», щучья икра. Но, к сожалению, у меня редко выдается возможность готовить.

— Как проходит обычный выходной в семье Нонны Гришаевой?

— К сожалению, я работаю без выходных. Если все же случается выходной, я стараюсь провести его с семьей, детьми. Мы идем вместе в кино, театр, на выставку или в торговый центр, делаем какие-то покупки. Или приезжаю к маме.

— Есть героиня, которую Вы мечтаете сыграть?