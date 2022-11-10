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2 часа назад

Фото: злой, довольный и задумчивый Райан Гослинг на съемках фильма «Каскадер»

Чемпионат.com

Газета Daily Mail опубликовала несколько свежих фотографий со съёмочного процесса фильма The Fall Guy («Каскадёр»). На них можно увидеть исполнителя главной роли Райана Гослинга.

Фото: Райан Гослинг на съемках фильма «Каскадер»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На кадрах можно увидеть Гослинга с разными эмоциями. Где-то он делает злобное лицо, где-то довольное, также есть фото и с задумчивым актёром. А ещё на нём ярко-жёлтый наряд.

Фильм The Fall Guy основан на сериале «Каскадёры», выходившем с 1981 по 1986 год. История расскажет о голливудском актёре, который подрабатывал частным детективом и охотником за головами. Режиссёром ленты выступает Дэвид Литч, снявший второго «Дэдпула», боевик «Быстрее пули» и другие ленты.

Сколько продлятся съёмки, неизвестно. Даты выхода у «Каскадёра» пока что нет.

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