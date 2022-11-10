Мадса Миккельсена превратили в шикарного Геральта из «Ведьмака»

Энтузиаст с YouTube-канала stryder HD с помощью технологии синтеза изображения Deepfake показал, насколько хорош Мадс Миккельсен в главной роли в сериале «Ведьмак». Он заменил Генри Кавилла на Мадса в нескольких сценах, в них датский актёр вписывается максимально гармонично.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Технология Deepfake начала набирать популярность ещё в 2017-м, когда на Reddit и в «Твиттере» начали распространяться шутливые ролики из различных фильмов, где лица оригинальных актёров заменили лицами других артистов.