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2 часа назад

Джейсон Момоа забрал домой свинью со съемок фильма

Lenta.ru

Американский актер Джейсон Момоа забрал домой свинью, с которой встретился на съемках фильма «Страна сна». Об этом сообщает Page Six с ссылкой на социальные сети звезды «Аквамена».

Джейсон Момоа забрал домой свинью со съемок фильма
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Артист разместил видеоролик, в котором рассказал, что сейчас раздумывается, как назвать питомца: Лау-Лау или Манапуа. Уточняется, что так называются два блюда с добавлением свинины, которые популярны на родине актера — Гавайях.

«Вот почему я не могу работать с животными. Я хочу забрать их домой», — рассказал Момоа. Он добавил, что собирается покрасить свинье ногти в розовый цвет.

Ранее Джейсон Момоа и американская актриса Лиза Боне решили расстаться после 16 лет отношений.

Актеры,Аквамен,Джейсон Момоа,
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