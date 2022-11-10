Джейсон Момоа забрал домой свинью со съемок фильма

Американский актер Джейсон Момоа забрал домой свинью, с которой встретился на съемках фильма «Страна сна». Об этом сообщает Page Six с ссылкой на социальные сети звезды «Аквамена».

Артист разместил видеоролик, в котором рассказал, что сейчас раздумывается, как назвать питомца: Лау-Лау или Манапуа. Уточняется, что так называются два блюда с добавлением свинины, которые популярны на родине актера — Гавайях.