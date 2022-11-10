Сыгравший Ельцина в «Короне» актер рассказал о работе над ролью

Сыгравший бывшего президента России Бориса Ельцина в сериале «Корона» актер Анатолий Котенев рассказал, что =режиссер говорил ему быть собой, а не вживаться в роль. В беседе с «Лентой.ру» он поделился подробностями о работе над ролью.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Наоборот режиссер говорил: "Будьте самим собой. Не надо пародировать. Не надо быть похожим на него. Вы и так внешне похожи". Тем не менее я брал голосовую характеристику из дубля в дубль. Потому что наш менталитет такой: похож или не похож? Это важно. Поэтому я старался быть похожим», — рассказал актер.

При этом большой, сложной и трудоемкой работы над образом не было, считает Котенев. «Может быть, это уже годы, все-таки я давно этим занимаюсь. Но съемочный день проходил очень легко. Как-то я даже не замечал, что он прошел», — добавил он.

Актер поделился тем, что от съемочного процесса у него остались очень теплые и приятные воспоминания.

«Члены съемочной группы вели себя так, что как будто сегодня Новый год. Такой всеобщий эмоциональны подъем. У них каждый день было такое настроение. Я не видел ни разу, чтобы кто-то на кого-то кричал», — сообщил он.

Также Котенев отметил, что его персонаж, Борис Ельцин, является далеко не главным персонажем в новом сезоне. «Основные взгляды будут направлены на королеву и принцессу Диану», — заключил он.

Увидеть образ Бориса Ельцина можно будет в шестом эпизоде нового сезона сериала.