Крис Эванс: очень скучаю по Капитану Америка

В «Мстителях: Финал» Крис Эванс окончательно простился с Капитаном Америка. С тех пор актёр сыграл в нашумевшем детективе «Достать ножи», а также воссоединился с братьями Руссо. В их боевике «Серый человек» он предстал в роли харизматичного злодея. Недавно Крис признался, что сильно скучает по «Кэпу».

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

По его словам, между ним и его героем были более чем «прекрасные отношения». Он также отметил, что постоянно совершенствовать себя, буквально превращаясь в супергероя, чтобы достойно играть Капитана Америка и получать за это хороший гонорар — настоящее счастье.

"Вам платят за то, чтобы вы заботились о себе и становились супергероем. Это похоже на то, чем вы мечтают заниматься дети, которые бегают по своему заднему двору, притворяясь героем комиксов".

Эванс также поделился своей жизненной философией. Она заключается в том, чтобы не жалеть о принятых решениях. А его решение сыграть Капитана Америка стало «лучшим в жизни».

"Я не могу представить, какой была бы моя жизнь без него".