"Это убивает меня": Сталлоне о борьбе Уиллиса с афазией

Американский актер Сильвестр Сталлоне рассказал о борьбе его коллеги Брюса Уиллиса с афазией. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Сталлоне признался, что сейчас Уиллис переживает тяжелые времена:
"Брюс переживает очень, очень трудные времена. Так что он был своего рода без связи с внешним миром. Это убивает меня. Это так грустно".
Еще в марте 2022 года стало известно, что Брюс Уиллис завершает кинокарьеру из-за проблем со здоровьем. Ему диагностировали неврологическое расстройство, приводящее к нарушению речи, а в некоторых случаях влияющее на способность человека читать, писать и понимать чужую речь.