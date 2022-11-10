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1 час назад

"Это убивает меня": Сталлоне о борьбе Уиллиса с афазией

Мария Иглина

Американский актер Сильвестр Сталлоне рассказал о борьбе его коллеги Брюса Уиллиса с афазией. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

"Это убивает меня": Сталлоне о борьбе Уиллиса с афазией
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Сталлоне признался, что сейчас Уиллис переживает тяжелые времена:

"Брюс переживает очень, очень трудные времена. Так что он был своего рода без связи с внешним миром. Это убивает меня. Это так грустно".

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Еще в марте 2022 года стало известно, что Брюс Уиллис завершает кинокарьеру из-за проблем со здоровьем. Ему диагностировали неврологическое расстройство, приводящее к нарушению речи, а в некоторых случаях влияющее на способность человека читать, писать и понимать чужую речь.

Ранее Самбурская рассказала о домашнем насилии.

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