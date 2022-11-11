Звезда «Очень странных дел» назвала свои любимые игры

Известная актриса Милли Бобби Браун , знакомая по сериалу «Очень странные дела», снялась в ролике для журнала Wired. В нём она ответила на вопросы фанатов и рассказала про любимые видеоигры.

Актриса отметила, что в целом не увлекается играми, однако есть два проекта, в которых она может провести свободное время. Больше всего Милли Бобби Браун нравятся The Sims 4 и Fortnite. В первой актриса отыгрывает жизнь ветеринара и строит дома, а в королевской битве девушка чаще всего «притворяется кустом», чтобы попытаться потом победить остальных игроков.