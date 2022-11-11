Деми Мур исполнилось 60 лет

Одной из главных брюнеток Голливуда Деми Мур сегодня 60. Зрители по всему миру с замиранием сердца на протяжении всей ее карьеры следили не только за успехами актрисы в кино, но и за ее бурной личной жизнью. Неизменно одно: она всегда оставалась иконой стиля и человеком, которому подражали, рассказывает корреспондент «МИР 24» Анастасия Сорокина.

Фото: Мир24 Мир24

Фильм «Во всем виноват Рио» стал одним из первых в карьере Деми Мур. На него обрушился шквал критики, но тогда еще юную актрису он не задел. Наоборот, к миловидной, миниатюрной брюнетке пригляделись. Затем был ряд проходных картин. И долгожданный счастливый билет в большое кино. Звездный тандем с Патриком Суэйзи и Вупи Голдберг в «Привидении». Сцена с гончарным кругом многими критиками признана культовой в мировом кинематографе. По сей день она считается самой пародируемой и узнаваемой. Самый кассовый фильм 90-х в одночасье сделал Деми Мур суперзвездой. Она стала первой женщиной в Голливуде, которая получила гонорар в 10 миллионов долларов. Этому способствовала и обложка в стиле ню, сделанная Энни Лейбовиц. На ней Деми на седьмом месяце беременности, абсолютно голая. Откровенное фото увидели 100 миллионов человек. Почти 100 телепередач и более 50 радиоэфиров – все говорили о смелом поступке. Благодаря Деми Мур беременность перестала быть табуированной темой.

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«Непристойное предложение» – драма о моральном выборе между любовью и деньгами, по мнению американских критиков, провалилась. А вот зритель картину полюбил, и несмотря на «Золотую малину» за худший сценарий, фильм только укрепил и благосостояние актрисы, и ее востребованность у простых американцев. В 1996-м Деми Мур побила свой собственный рекорд и за картину «Стриптиз» получила 12,5 миллиона долларов.А годом позже сыграла, пожалуй, главную роль в карьере. В фильме «Солдат Джейн» Деми Мур доказала, что в первую очередь она действительно большая актриса, а не только красотка с привлекательной фигурой.

«Фильм потребовал от нее колоссальной физической подготовки. Она делала все те упражнения, которые делали мужчины. В массовке участвовали настоящие бойцы, и она тренировалась вместе с ними», – сказал кинокритик Давид Шнейдеров.

На «Мосфильме» озвучена картина «Семейка Джонсов», в одной из главных ролей – Деми Мур. Процесс дублирования всегда стандартный. Перед актером озвучивания большой экран, на котором сцены из фильма. Важно не только совпадение видео и аудио, проще говоря, попадание в губы. Главное – передать эмоции, а это не так просто, ведь в комнате ты один. У тебя нет партнеров, которые могли бы подхватить реплику.

Для актрисы дубляжа Татьяны Шитовой, именно ее голосом говорит Деми Мур в фильме «Семейке Джонсов», вжиться в роль не было проблемой. Она с детства следит за карьерой звезды и вдохновляется ее творчеством.

«Я должна сыграть с ней. Не лучше, не хуже, а именно с ней. Как актрисе мне это всегда интересно. Мне кажется, такие люди, как она, не живут тем, что сыграли такую классную роль. Она все это оставляет и вперед, вперед», – поделилась Татьяна Шитова.