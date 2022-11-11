Дэйв Батиста попросился на роль в экранизации "Gears of War"

Актер Дэйв Батиста в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) попросился на роль Маркуса Феникса в грядущей экранизации шутера «Gears of War» от Netflix .

Он опубликовал видеоролик из старой рекламы «Gears 5», так как был добавлен в нее в качестве игрового персонажа. Netflix собирается снять полнометражную адаптацию франшизы, а также анимационный сериал, рассчитанный на взрослую аудиторию. Если проекты окажутся успешными, то сервер планирует продолжить развивать киновселенную. На данный момент неизвестно, кто займется производством картины.