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1 час назад

Дэйв Батиста попросился на роль Маркуса Феникса в грядущей экранизации "Gears of War"

Газета.Ru

Актер Дэйв Батиста в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) попросился на роль Маркуса Феникса в грядущей экранизации шутера «Gears of War» от Netflix.

Дэйв Батиста попросился на роль в экранизации "Gears of War"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Он опубликовал видеоролик из старой рекламы «Gears 5», так как был добавлен в нее в качестве игрового персонажа. Netflix собирается снять полнометражную адаптацию франшизы, а также анимационный сериал, рассчитанный на взрослую аудиторию. Если проекты окажутся успешными, то сервер планирует продолжить развивать киновселенную. На данный момент неизвестно, кто займется производством картины.

Gears of War — серия компьютерных игр в жанре шутера от третьего лица. Сюжет игры разворачивается вокруг отряда, защищающего людские поселения на планете Сера от подземного врага.

Актеры,Дэйв Батиста,Netflix,
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