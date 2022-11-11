Кем работала Деми Мур до того, как стала актрисой

Сегодня, 11 ноября, известной американской актрисе Деми Мур исполнилось 60 лет. За ее плечами огромная фильмография, ее узнают и любят во всем мире. Но путь к всеобщей славе был довольно тернистым. Подробнее читайте в материале "Рамблера".

Актрисе пришлось рано повзрослеть. Уже в 16-летнем возрасте она упорхнула из родительского дома и начала самостоятельную жизнь. Подписав контракт со знаменитым модельным агентством Elite Model Management, она была вынуждена бросить среднюю школу и отправиться работать пин-ап моделью в Европу.

Деми с детства отличалась очень привлекательной внешностью. Несмотря на то, что Деми делала успехи в модельном бизнесе, денег для жизни ей катастрофически не хватало. Тогда Мур решила найти новую, более высокооплачиваемую, работу. Сейчас это сложно представить, но когда-то звезда подрабатывала коллектором в агентстве по взысканию долгов.

«Мне приходилось звонить людям и говорить всякие гадости, чтобы они заплатили», — делилась Мур в одном из интервью

В кино актриса дебютировала в январе 1981 года. Она исполнила эпизодическую роль в драме «Выбор». Вопреки ожиданиям звезды новых предложений не поступало еще год. Лишь в 1982 она успешно прошла кастинг в фантастический фильм ужасов Чарльза Бэнда «Паразит», который стал первой кинолентой о монстрах в 3D.

Но две эти роли не смогли сделать Мур узнаваемой актрисой. О ней всерьез заговорили только в 1984 году после появления в эротической комедии Стэнли Донена «Во всем виноват Рио». После она снялась еще в нескольких кинолентах, но судьбу Деми перевернула роль Молли Дженсен в мелодраме «Привидение». Их тандем с Патриком Суэйзи стал одним из самых культовых в истории. Работа в этой киноленте принесла актрисе номинацию на «Золотой глобус».

Ранее мы писали о том, как Гвинет Пэлтроу разбивала сердца голливудским красавчикам.