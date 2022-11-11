Снигирь готова на любые изменения внешности ради ролей

Актриса не боится не соответствовать шаблонам красоты и охотно идёт на эксперименты. Профессия актёра нередко требует жертв ради той или иной роли актёры порой меняют привычный образ жизни, внешний облик, стиль общения и прочее. Не всем подобные изменения даются легко. Но Юлия Снигирь одна из тех, кто с лёгкостью меняет себя ради роли. Об этом она рассказала в интервью "Кинопоиску".

Фото: Inc-News Inc-News

"Я осознаю свою киногеничность просто по лепке лица. Так что я готова пойти на любые изменения для роли", - делится своей точкой зрения Юлия.

Лишь на одно она пока не может решится набрать вес для потенциального нового проекта. Куда проще, по её мнению, найти другую знаменитость нужной комплекции.