Снигирь готова на любые изменения внешности ради ролей

Актриса не боится не соответствовать шаблонам красоты и охотно идёт на эксперименты. Профессия актёра нередко требует жертв ради той или иной роли актёры порой меняют привычный образ жизни, внешний облик, стиль общения и прочее. Не всем подобные изменения даются легко. Но Юлия Снигирь одна из тех, кто с лёгкостью меняет себя ради роли. Об этом она рассказала в интервью "Кинопоиску".
"Я осознаю свою киногеничность просто по лепке лица. Так что я готова пойти на любые изменения для роли", - делится своей точкой зрения Юлия.
Лишь на одно она пока не может решится набрать вес для потенциального нового проекта. Куда проще, по её мнению, найти другую знаменитость нужной комплекции.
Актриса добавила, что порой режиссёры просят её изменить выражение лица или позу, чтобы выглядеть в кадре привлекательнее, но ей важнее достоверно существовать в роли, чем быть красивой. Например, готовясь к съёмкам в картине «Время года зима», Снигирь сделала ультракороткую стрижку, практически полностью избавившись от своих длинных прядей.