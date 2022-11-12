Как гадкий утенок Крис Эванс прорвался в кино и истязал себя

Крис Эванс появился на киногоризонте сравнительно недавно: первые проекты на телевидении с его участием вышли в 2000 году. И всего за два десятилетия он из санитара №2 превратился в одного из самых популярных супергероев в мире, а также завоевал репутацию образцово-показательного голливудского актера. Эванс — один из тех редких людей, кому поют дифирамбы не только режиссеры, продюсеры и поклонники, но и бывшие возлюбленные. Он, как и его герой Капитан Америка, действительно крут и при этом обаятелен и скромен. А в ноябре журнал People признал, что еще и сексуален: актера назвали самым сексуальным мужчиной планеты 2022 года. «Лента.ру» рассказывает, как живет секс-символ Голливуда, что помогает ему справляться с излишней эмоциональностью и любовными неудачами, как он настрадался, чтобы выглядеть безупречно, и почему, несмотря на мировую славу, остается эдаким «простым парнем».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Гадкий утенок Кристофер

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Криса Эванса по праву можно назвать человеком, который всего добился сам. У него не было богатых родителей или каких-либо связей в Голливуде — только юношеская самонадеянность и огромное желание стать артистом. Родился и вырос Кристофер Роберт (таково полное имя актера) в небольшом американском городке Садбери, штат Массачусетс. Он был третьим ребенком в самой обычной семье среднего класса. Его отец Роберт Эванс работал стоматологом, а мать Лиза Капуано была преподавателем танцев и художественным руководителем молодежного театра «Конкорд». У Криса есть две старшие сестры, Карли и Шана, и младший брат Скотт, который тоже решил связать свою жизнь с актерской профессией.

В подростковом возрасте Крис, по его собственным словам, был очень худым, нескладным и «немного странным», но отнюдь не тихоней — давали о себе знать итальянские и ирландские корни.

"Вам надо посмотреть на мои школьные фото. Настоящий гадкий утенок. Я был худым, как палка, мои зубы росли в разные стороны, а моим гардеробом занималась мама!" — Эванс.

Бунтарь, заводила и душа компании, Крис быстро завоевал популярность среди одноклассников и стал завсегдатаем школьных вечеринок с алкоголем. В попытке направить неуемную энергию неусидчивого сына в мирное русло мать решила обучать его танцам, в том числе и чечетке. Также он усиленно занялся спортом и по совету старшей сестры Карли начал участвовать в театральных постановках школьного драматического кружка.

Существовать в «шкуре» других персонажей Эвансу неожиданно понравилось, и задолго до выпускного он решил связать свою жизнь с актерством. Ему не было и 18 лет, когда он решил любыми способами прорваться в мир кино или хотя бы телевидения. Для осуществления своего плана он нашел адреса дюжины кастинг-директоров и отправил каждому из них «мотивационное письмо», в котором самонадеянно предлагал присмотреться к его кандидатуре.

«Привет! Меня зовут Кристофер Эванс, я ученик последнего класса школы, обожаю театр и кино, и у меня есть три летних месяца, чтобы потратить их на съемки в вашем проекте», — именно так звучало его «письмо счастья» людям, занимающимся подбором актеров

Несмотря на то что обычно кастинг-менеджеры подбирают артистов на роли из собственных баз, а подобные резюме отправляют в корзину, не читая, один из них каким-то чудом решил Крису ответить. И пригласил его исполнить роль санитара №2 в крошечном эпизоде сериала «Крученый город» с Майклом Джей Фоксом в главной роли.

Король вечеринок в городе Ангелов

После окончания старшей школы в 1999 году Эванс продолжил двигаться в сторону осуществления своей мечты. Ради этого он переехал в Нью-Йорк, поступил в Институт театра и кино Ли Страсберга и параллельно начал усиленно ходить на различные кастинги. Также актер обзавелся собственным агентом, по настоянию которого в сентябре 2000 года перебрался в Лос-Анджелес, поближе к кинематографическому Олимпу. Там он снял койко-место в апартаментах для непризнанных слуг Мельпомены Oakwood Apartments.

Жизнь в этом актерском общежитии кипела бурная, Крис, по его собственному признанию, не был пай-мальчиком и отрывался по полной с новоприобретенными друзьями.

«Там было все, о чем вы подумали. Много амбиций, мало дисциплины, вечеринки, дебоши, алкоголь, много алкоголя… Но это была прекрасная юность, и я нормально отношусь ко всем своим ошибкам — главное, вынести из них правильный урок», — рассказывал Эванс впоследствии.

В перерывах между вечеринками начинающий актер продолжал ходить на прослушивания. И удача вновь улыбнулась ему. Сначала он сыграл небольшую роль в семейной драме «Новоприбывшие» вместе с Кейт Босуорт и «засветился» телесериалах «Бостонская школа» и «Беглец: погоня продолжается». А вскоре получил одну из главных ролей в подростковой драме «Противоположный пол», которая длилась восемь сезонов.

Участие в сериалах помогло Крису попасть в полнометражное кино. Режиссеры заметили его и пригласили на главные роли в пародийный фильм «Недетское кино» и школьную комедию «Высший балл», где он впервые на съемочной площадке встретился со Скарлетт Йоханссон. Дорогу в мир блокбастеров актеру открыл вышедший в 2004 году боевик «Сотовый», в котором он героически спасал Ким Бейсингер от похитителей во главе с брутальным Джейсоном Стэйтемом.

От Человека-факела до Капитана Америки

В 2005 году Эванс впервые примерил трико супергероя: он сыграл Джонни Сторма — Человека-факела в двух экранизациях популярного комикса «Фантастическая четверка». Также в этот период обаятельного и привлекательного актера стали активно приглашать на роли главных героев романтических комедий. В 2007 году он принял участие в картине «Пекло» Дэнни Бойла и до сих пор считает этот проект одной из самых больших удач в карьере.

Звездный час Эванса наступил в 2010 году, когда он согласился перевоплотиться еще в одного супергероя — Капитана Америку — и подписал многолетний контракт с Marvel. Любопытно, что он трижды отказывался от роли Кэпа. Свое решение актер объяснял разными причинами. С одной стороны, ему совершенно не понравилось носить супергеройский костюм Человека-факела и повторять этот опыт не хотелось, с другой — он не понимал, как играть мистера Совершенство, у которого «нет даже намека на какие-то отрицательные качества». Также Криса смущало, что студия требовала подписать контракт сразу на шесть фильмов, в то время как он не хотел отдавать полжизни одному проекту без возможности зажить обычной жизнью или перехотеть играть супергероя.

"Я думаю, что я не был на 100 процентов уверен, что моей конечной целью было превращение в кинематографическую мегазвезду… Есть разница между популярностью, большой популярностью и огромной популярностью. Об огромной популярности ты ничего не знаешь, пока не столкнешься с ней лицом к лицу, а когда столкнешься, бежать уже некуда. Так что это был очень трудный выбор", — Эванс.

Однако боссы Marvel настаивали на своем, так как были уверены, что лучше Эванса никто с этой ролью не справится. После долгих обсуждений с друзьями и родными актер все же решился перевоплотиться в ум, честь и совесть Америки в «Первом мстителе». Эту роль он исполнял на протяжении целых десяти лет и был номинирован на множество премий, включая несколько премий «Сатурн» как лучший актер.

Стоит отметить, что в перерывах между фильмами о Кэпе и Мстителях Эванс не сидел без дела и продолжал активно сниматься в других проектах. Среди значимых работ выделяется его роль в южнокорейском сериале «Сквозь снег». Также в 2017 году критики и зрители отметили, что актер виртуозно перевоплотился из супергероя в трогательного воспитателя гениальной девочки в картине «Одаренная», а в 2019-м — в избалованного, коварного и безжалостного богача в детективе «Достать ножи».

После ухода из Marvel Эванс не отошел от дел и не почивает на лаврах. Он продолжает активно сниматься в крупных и небольших проектах и даже попробовал себя на театральной сцене. Артист неожиданно для всех дебютировал в возрожденной пьесе Кеннета Лонергана «Герой лобби» на Бродвее — и снова успешно: критики высоко оценили его работу и даже номинировали его на премию Лиги драмы. Также в планах у актера — еще раз попробовать себя в режиссуре.

Тренируйся, как Кэп

Несмотря на то что Эванс с 18 лет завсегдатай спортзала, ему пришлось изрядно постараться, чтобы добиться безупречной физической формы, необходимой для роли Капитана Америки. По словам актера, у него быстрый метаболизм, из-за чего он легко худеет, но с трудом набирает вес. Поэтому студия наняла для него личного тренера, под руководством которого Крис на протяжении четырех месяцев методично истязал себя в зале. Интенсивные тренировки дополнялись высокобелковой диетой с пониженным содержанием углеводов, благодаря которой он набрал больше 10 килограммов мышечной массы.

"Мы снимали фильм в Бостоне, и я тренировался с инструктором около четырех месяцев по два часа в день, и это была жесть. Я люблю работать на износ, вымотаться до чертиков и сказать потом: «Я сделал это!» Здесь же было все по-другому. Уходя с тренировки, я думал: «Меня сейчас вырвет. Ненавижу этого тренера. Ненавижу этот фильм. Хочу проспать неделю!»", — Эванс.

Хотя кубики пресса, которыми так восхищаются партнерши Эванса по съемочной площадке и его поклонницы, принесли ему мировую славу, иногда они становились и причиной отказа в ролях. Да и сам актер относится к своей внешности довольно спокойно. «Мне все еще кажется, что я пытаюсь обмануть людей. Вы просто не знаете, как я выгляжу по утрам. Это ужасно», — как-то со смехом объяснял он в одном из интервью.

Мистер Безупречность по жизни

Эванс ответственно относится не только к работе, но и к своей жизни. Он старается быть честным с самим собой, считает, что не надо из себя строить того, кем не являешься, или держать внутри негативные эмоции. Актер не знает, что такое звездная болезнь, без стеснения рассказывает о проваленных кастингах и внимательно относится к своему психическому здоровью. В свободное время он читает много книг по психоанализу и саморазвитию, а перед началом съемок и после их окончания обязательно берет дополнительные сессии у психотерапевта. Это необходимо ему, чтобы сохранять адекватность и разделять себя и своих героев. Крис уверен:

«Прошли времена безумных гениев, актеров, которые сжигали себя дотла перед камерой, разрушали свою жизнь в угоду индустрии. Процесс трансформации уже запущен, и меня это очень радует».

Несмотря на часы психотерапии, у Эванса все еще есть сильная фобия — боязнь высоты, поэтому актер по возможности предпочитает передвигаться наземным транспортом

Также Эванс регулярно устраивает себе перерывы от соцсетей и практикует медитации. Их он называет своей броней и источником спокойствия и силы и даже в самый загруженный день находит время для практики.

Кроме того, актер не ест мяса, обожает животных и активно борется за их права. На съемках фильма «Одаренная» в 2015 году он взял из местного приюта брошенную собаку. Этого пса он считает своим лучшим другом и любит его настолько, что даже набил себе татуировку с его именем.

Борется Эванс не только за права животных. Он открыто поддерживает ЛГБТ-сообщество, права женщин, движение #MeToo и вообще считается одним из самых известных в Голливуде профеминистов.

"Моя мама сказала мне, что лучшее, что вы можете дать женщине, это внимание. Она сказала: «Слушайте ее, а не пытайтесь произвести на нее впечатление». Моя мама боролась за феминизм в свое время, поэтому внушала мне важность равенства. Она многому научила меня в отношении женщин", — Эванс.

А еще актер очень прилично танцует чечетку, занимается анимацией, поет, серьезно занимается благотворительностью и предпочитает брюнеток, которые не скрываются за макияжем и одеждой от кутюр.

Неудачник в любви

Откровенность во всем — одна из главных черт характера Эванса. Он без стеснения говорит не только о своих профессиональных провалах, но и о неудачах в делах любовных. Вспоминая школьные годы, актер обычно шутливо сетует, что одна из школьных подружек посмеялась над его мечтами об артистической карьере прежде чем бросить, а другая сбежала от него прямо во время выпускного бала.

О своих романтических увлечениях во взрослом возрасте Крис сильно не распространяется, но примечательно, что он предпочитает встречаться с коллегами по съемочной площадке. Так, первый широко известный роман случился у него с Кейт Босуорт, с которой он работал над фильмом «Новоприбывшие» в 1999 году. Пара провела вместе год и рассталась без объяснения причин.

Самые продолжительные отношения у Эванса сложились с актрисой Джессикой Бил, с которой он познакомился на съемках картины «Сотовый» в 2001 году. Их отношения продлились пять лет, но до свадьбы так и не дошло. Как позднее признался актер в одном из интервью, причиной их расставания стали юный возраст и амбициозность обоих. Но разошлись актеры мирно и до сих пор сохранили дружеские отношения.

Отношения Эванса с новой возлюбленной, звездой сериала «Огни ночной пятницы» Минкой Келли были бурными: в течение года они то расставались, то вновь сходились. Спустя пять лет после первого разрыва они попробовали начать все заново, но и на этот раз не смогли продержаться вместе дольше 12 месяцев — на сей раз не из-за ссор, а из-за плотных рабочих графиков. История повторилась вновь еще дважды, после чего в 2015 году пара окончательно разорвала отношения.

В 2016 году на съемках фильма «Одаренная» Эванс встретил Дженни Слэйт. Актриса называла Криса «моим парнем мечты из седьмого класса», вместе с ним появлялась на красных дорожках, но идиллия и на этот раз продлилась всего год, после чего возлюбленные сначала решили сделать перерыв в отношениях из-за несовпадения графиков, а затем и вовсе расстались на дружеской ноте.

Это вообще отличительная черта Эванса — расставаться красиво и без надрыва. Он уважительно отзывается обо всех своих бывших, а они в ответ уверяют, что у этого парня золотое сердце и замечательный характер. Несмотря на неудачи в личной жизни, актер продолжает считать себя романтиком, а свое холостяцкое положение объясняет тем, что высоко ценит независимость и предпочитает отдыхать в одиночестве.

"Неудачи в любви — мое кредо по жизни. Я из тех, с кем на выпускном ночь напролет танцует самая красивая девушка — а потом она возвращается к своему парню", — Эванс.