Алек Болдуин подал иск против продюсеров фильма «Ржавчина»

Актер Алек Болдуин подал еще один иск против продюсеров фильма «Ржавчина», во время съемок которого была застрелена оператор Галина Хатчинс. Об этом сообщает Los Angeles Times.
В публикации отмечается, что Болдуин рассчитывает снять с себя ответственность за гибель женщины и покрыть свои судебные издержки.
«Он также заявил, что участвовал только в принятии творческих решений и не отвечал за безопасность огнестрельного оружия или найм сотрудников», — пишет издание.
В иске актер отмечает, что пытался договориться с семьей Хатчинс, взяв на себя инициативу и выплате мужу и сыну погибшей компенсации. Также он указал, что обратился к съемочной группе с просьбой закончить съемки, тем самым почтив память оператора.
Галина Хатчинс погибла в октябре 2021 года. Во время съемок вестерна «Ржавчина» Болдуин выстрелил из пистолета, случайно убив ее и ранив режиссера фильма Джоэла Соусу.