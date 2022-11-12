Как Энн Хэтэуэй боролась с репутацией хорошей девочки

В детстве Энн Хэтэуэй мечтала стать монашкой. Правда, эти мечты довольно скоро сменили новые — шестилетняя Энн увидела свою мать в мюзикле "Отверженные" и влюбилась в сцену. Обычно люди творческих профессий не хотят, чтобы дети шли по их стопам, — они, как никто другой, знают, насколько хищным может быть мир шоубизнеса. Геральд и Кейт Хэтэуэй не были против увлечения дочери, но относились к нему с осторожностью. Да и остановить Энн было очень тяжело. Она выросла в Бруклине, ходила в хорошую школу, но эта жизнь была слишком спокойной. В 16 лет она узнала, что ее одногодка Тара Липински выиграла золотую олимпийскую медаль по фигурному катанию, а Энн до сих пор ничего не достигла. Она потеряла столько времени. Конечно, забавно, когда подросток жалуется на потерянное время, но родители приняли чувства дочери всерьез и покорно возили ее после школы на многочисленные прослушивания, пока дочь не упорхнула в Лос-Анджелес на съемки сериала "Будь собой".

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Заложница амплуа

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Жизнь шоу была короткой, но это было уже неважно — Энн попала в самое сердце фабрики грез и всего в 17 лет смогла получить роль, которая запустила ее карьеру. Режиссер Гэрри Маршалл искал звезду в проект Disney "Как стать принцессой" о 15-летней Мие из Сан-Франциско, которая узнает, что она наследница трона одной европейской страны. Из угловатой, неловкой американки с густой копной волос пытаются сделать настоящую европейскую принцессу. Студии хотелось получить на главную роль какую-нибудь известную актрису, которая могла бы обеспечить фильму кассу. Мию предлагали сыграть Кирстен Данст, Клэр Дэйнс, Риз Уизерспун, Дрю Бэрримор и еще десятку актрис, которые были гораздо опытнее и популярней Хэтэуэй, снявшейся в одном посредственном сериале.

Однако актриса была настолько похожа на свою героиню, что очень органично вписалась в роль. На прослушивании она ужасно перенервничала и упала со стула, и Маршаллу это понравилось — именно так он представлял себе Мию. Правда, у Хэтэуэй была серьезная конкурентка — студия решила взять на главную роль Лив Тайлер. Однако, когда внучки режиссера увидели фотографии Энн, им показалось, что ее волосы более "принцессные", чем у Тайлер. Судьба Хэтэуэй была решена. Воистину, дьявол в деталях. Тайлер не осталась в обиде, снявшись в роли другой принцессы — эльфийки Арвен — во "Властелине колец" Питера Джексона.

В процессе работы над ролью Энн окончательно срослась со своей героиней: Мие добавили брекеты, прямо как у актрисы в ее школьные времена, ее отца сыграл отец Энн, а питомца принцессы — кот Хэтэуэй по кличке Пухлый Луи. Во время съемок картины Гэрри Маршалл преподал юной актрисе самый важный урок в ее карьере: "Ты никогда не знаешь, станет ли фильм хитом или нет, поэтому просто наслаждайся съемками". "Как стать принцессой" в итоге все-таки стал хитом, собрав внушительную кассу, а Хэтэуэй оказалась главной хорошей девочкой Голливуда. Поначалу юную актрису это забавляло, и она с рвением следовала совету Маршалла: главное, чтобы на съемках было весело. Она сыграла еще в одной сказке — "Заколдованная Элла" и во второй части "Как стать принцессой". "Принцесс так весело играть, я подумала, что буду это делать, пока могу. А потом я стану играть наркозависимых и проституток и всех тех героинь, за которых дают "Оскар".

Эта стратегия сыграла с актрисой не самую веселую шутку. В итоге она стала заложницей амплуа хорошей девочки, и ей потребовалось целых десять лет, чтобы от него избавиться. Ей приходилось бороться за каждую роль, потому что, как только она "заходила в комнату, все в ней видели исключительно принцессу". Не все попытки молодой актрисы были удачными. Первая "взрослая" роль была в фильме "Крэйзи", где она сыграла испорченную девушку из богатого района, решившую пощекотать себе нервы и связаться с гангстерами, но картина так и не вышла в прокат из-за критики. Следующая роль Хэтэуэй — в драме Энга Ли "Горбатая гора" — получила гораздо более позитивные отзывы, но ее прорывной работой стал хит "Дьявол носит Prada".

Вкрадчивый дьявол

Как и в случае с "Как стать принцессой", Хэтэуэй пришлось набраться терпения и понадеяться на свою настойчивость. Она была, мягко говоря, не главной претенденткой на роль Энди Сакс, молодой журналистки, которая становится ассистенткой главного редактора влиятельного журнала моды Миранды Пристли. Студия опять хотела кого-нибудь известного, поэтому попыталась предложить роль Рэйчел Макадамс, ставшей невероятно популярной после выхода "Дневника памяти". Та, наоборот, хотела отдалиться от мейнстримового кино, поэтому отказалась сниматься в фильме. Тогда у Энн появился шанс — она настолько хотела получить эту роль, что написала "Наймите меня!" на песке миниатюрного дзен-сада в кабинете у директора по кастингу. Терпение и настойчивость актрисы сработали — роль Энди была ее, но самое сложное было впереди.

На первой читке сценария она впервые встретилась с легендарной Мэрил Стрип. Все ожидали, что ее Миранда начнет говорить громким властным голосом, но вместо этого Стрип произносила свои строчки тихо и вкрадчиво, чем вызывала настоящий ужас у остальных актеров. Этот прием она позаимствовала у Клинта Иствуда. Стрип решила не выходить из образа и практически не общалась с коллегами, чтобы сохранить чувство напряжения между ними. Поэтому Хэтэуэй боялась ее и в кадре, и за ним. Чтобы добиться наибольшего правдоподобия, перед съемками фильма актриса нанялась ассистенткой в издательский дом и сидела на строгой диете, от которой хотелось плакать. Усилия актрисы не пропали зря — "Дьявол носит Prada" стал еще одним хитом в карьере Хэтэуэй и наконец-то позволил ей вырваться из череды похожих ролей.

Настоящая актриса

Однако главным фильмом своей карьеры актриса считает не "Как стать принцессой" и даже не "Дьявол носит Prada", а небольшой независимый фильм Джонатана Демме ("Молчание ягнят", "Филадельфия") "Рэйчел выходит замуж" об эгоистичной, страдающей от депрессии девушке, которая приезжает на свадьбу своей сестры. Режиссер давно заметил молодую актрису и хотел с ней поработать. Хэтэуэй залпом прочитала сценарий и приняла его приглашение. "Джонатан Демме показал мне, каким я хочу быть человеком, какой я хочу быть артисткой и какую жизнь хочу построить. До этого у меня не было такого понимания. Я никогда не играла кого-то подобного. Это был первый раз, когда я играла кого-то сложного, когда я впервые поняла, какого это — сочувствовать такому непростому человеку… Я была милой актрисой. Я была модной актрисой, и вот вдруг я стала настоящей актрисой". Роль в фильме Демме принесла Хэтэуэй первую номинацию на премию "Оскар".

При этом актриса уверена, что она не так талантлива, как Мэрил Стрип, Кейт Бланшетт или Кейт Уинслет, поэтому она компенсирует этот недостаток тяжелой работой, репетициями и строгой дисциплиной. Когда Энн пригласили в экранизацию мюзикла "Отверженные" по Виктору Гюго, для нее это имело очень большое значение — много лет назад ее мать Кейт играла в этом мюзикле, и именно "Отверженные" разбудили в Энн страсть к актерскому мастерству. Хэтэуэй начала готовиться к роли со свойственной ей основательностью: она брала уроки вокала, очень сильно похудела, состригла свои длинные волосы и даже репетировала плач перед зеркалом, чтобы лучше контролировать свою мимику на съемках. Она последовала примеру Мэрил Стрип и обратилась к методу Станиславского, вводя себя в максимально некомфортное состояние, чтобы в полной мере отразить потерянность и отчаяние Фантины, рабочей, решающей стать проституткой, чтобы заработать денег для своей дочери. Работа в "Отверженных" принесла Хэтэуэй премию "Оскар".

Женский мир

В то же время (2012 год) вышел еще один крупный проект с ее участием — новая история Бэтмена "Темный рыцарь: Возрождение легенды" Кристофера Нолана, в котором актриса сыграла еще одну заветную роль — женщины-кошки, о которой мечтала с детства. Для того чтобы соответствовать высоким требованиям режиссера, ей пришлось заниматься спортом пять дней в неделю и набрать мышечную массу. А еще Энн снова вспомнила о Станиславском, поэтому, по ее же словам, на съемках с ней было не очень весело — она старалась сохранить антисоциальность своей героини и ни с кем не общалась. Работать с Ноланом оказалось невероятно интересно, но и сложно. Так, например, актриса рассказала журналистам, что британец не разрешает иметь стулья на съемочной площадке, чтобы актеры не рассиживались и не расслаблялись. Реакция интернет-пользователей на эту деталь была очень бурной, и режиссеру пришлось сделать официальное заявление о том, что он разрешает актерам сидеть.

Через несколько лет Нолан опять попал в неловкую ситуацию с актерами. Хэтэуэй сотрудничала с режиссером на съемках его фантастического фильма "Интерстеллар". Во время работы в Исландии актеров заставляли носить настоящие скафандры, в которых космонавты выходят в открытый космос. Они были ужасно тяжелыми и неудобными, а актерам приходилось проводить в таком виде целый день, карабкаясь по ледникам или бегая в холодной воде. Никто не решался сказать режиссеру, что в этих скафандрах невозможно было работать, в том числе и сама Хэтэуэй, которая была единственной женщиной на съемках. Всех спас Мэтт Дэймон — после того как он приехал в Исландию и проработал в скафандре полдня, он сказал режиссеру, что это самый неудобный костюм, который он когда-либо носил.