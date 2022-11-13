Нонна Гришаева дебютировала в мюзикле

Мюзикл «Дон Жуан. Нерассказанная история» в таком актерском составе мало кто видел. К труппе присоединилась заслуженная артистка России Нонна Гришаева. Предложение актриса приняла не сразу. Почему, расскажет корреспондент «МИР 24» Анастасия Сорокина. Такой заслуженную артистку Российской Федерации Нонну Гришаеву зритель не видел. Она предстает в амплуа мстительной фурии – жены Дона Хуана Пилар. Ей не нужно его прощение, только отмщение.

Фото: Мир24 Мир24

«Образ очень интересный, мечущийся. Она все время не может определиться – она его любит или ненавидит. Именно этим роль и интересна», – сообщила заслуженная артистка РФ Нонна Гришаева.

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Мюзикл «Дон Жуан. Нерассказанная история» в прокате уже два года. За это время его увидели 50 тысяч человек в Москве и Санкт-Петербурге. Постановка стала хитом. Здесь рассказывается совсем другая история ловеласа и обольстителя женских сердец Дона Жуана. Нонна Гришаева признается, влиться в уже сыгравшийся коллектив было интересно, но непросто.

«Больше всего я ненавижу вводиться в уже готовый рисунок. Я люблю работать над ролью с начала и создавать ее. Я люблю сотворчество», – отметила Гришаева.

Продюсеры давно хотели заполучить актрису в мюзикл, но из-за напряженного графика Нонна Гришаева только со второй попытки дала согласие. На ее решение повлияла дочь.

«Когда мне Ваня первый раз позвонил и попросил ввестись, их выручить. Я отказала, потому что не могла. Когда я Насте об этом рассказала, она сказала: «Как ты могла сказать «нет» Ожогину?» – вспоминает актриса.

В основе спектакля, пьеса «Последняя женщина сеньора Хуана», написанная советским классиком Леонидом Жуховицким. В его интерпретации Дон Хуан не коварный обольститель, а запутавшийся и уставший от жизни человек. Его сыграл Иван Ожогин. Тандем с Нонной Гришаевой, по мнению актера, дал постановке новое дыхание.

«У нас по-человечески очень хорошие отношения, а это помогает всегда в работе. Любые компромиссы находят свое решение. Моментально», – рассказал актер Иван Ожогин.

Продюсеры и актеры адаптировали оригинальный сценарий. Добавили новые роли, а некоторые сделали более масштабными.

«Я придумал персонажа, которого не было в пьесе. Это был некий церковный служитель, который решает какие-то вопросы. Я подумал, что это мелко для Дон Жуана и решил сыграть смерть», – отметил актер Оскар Кучера.

На сцене минимум предметов. И вот уже перед зрителями средневековая Испания XVII века. Аскетичные декорации – заброшенный пирс, старые лодки, рыболовные сети, как символ духовного опустошения Дона Жуана. Настоящая драма и накал страстей в динамичных диалогах, музыкальных партиях, и, конечно, танцах. На премьерный спектакль в Москве поддержать Нонну Гришаеву пришла вся семья. Дочь Анастасия, благодаря которой актриса и согласилась на роль, подарила маме пышный букет гортензий.

«Меня всегда очень радует, когда мама в таком участвует. Особенно с артистом ,за творчеством которого я наблюдаю», – рассказала дочь Нонны Гришаевой Анастасия.