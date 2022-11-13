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1 час назад

Сергей Безруков удивил поклонников кардинальной сменой имиджа

Слово и Дело

Актер и режиссер Сергей Безруков посетил мероприятие, посвященное старту всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» на телеканале «Россия-1».

Безруков удивил поклонников кардинальной сменой имиджа
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Поклонников удивила кардинальная смена имиджа артиста. На кадрах видно, что звезда «Бригады» Безруков отпустил бороду и подстригся не так, как обычно. Его образ из темно-синих брюк и пиджака того же оттенка, но гораздо светлее дополнили полупрозрачные очки и галстук в горошек. «Мне кажется, с этим имиджем у него лицо как приклеенное»;

«Вид у него престарелого мужичка», — написали удивленные пользователи Сети. Девятый сезон «Синей птицы» стартует 13 ноября. В нем примут участие более 30 талантов со всей России. Безруков занял кресло члена жюри.

Актеры,Синяя птица,
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