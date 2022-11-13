Безруков удивил поклонников кардинальной сменой имиджа

Поклонников удивила кардинальная смена имиджа артиста. На кадрах видно, что звезда «Бригады» Безруков отпустил бороду и подстригся не так, как обычно. Его образ из темно-синих брюк и пиджака того же оттенка, но гораздо светлее дополнили полупрозрачные очки и галстук в горошек. «Мне кажется, с этим имиджем у него лицо как приклеенное»;