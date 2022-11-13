Российский актер Котенев рассказал о съемках в сериале "Корона"

Российский и белорусский актер театра и кино Анатолий Котенев воплотил в новом сезоне популярного британского сериала «Корона» о жизни королевы Елизаветы II образ первого президента РФ Бориса Ельцина. Артист признался, что лично следил за тем, чтобы в кадре и на съемках был соответствующий уровень реализма.

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

— Я старался, чтобы все соответствовало. Это моя прямая обязанность, это работа актера над собой. Для них это было не столь важно. Для них важнее было то, чтобы в первом дубле я выпил весь бокал сока (якобы вина) за королеву. И потом в течение всех оставшихся дублей, где я был в кадре, я вынужден был пить до конца, — рассказал Котенев.

Один раз актер допустил ошибку: ему необходимо было только отпить из бокала «вино» и поставить его на место. Однако он выпил все: «до дна — за королеву». Вот только после этого Котеневу пришлось и во всех следующих дублях выпивать по полному бокалу.

По словам актера, он также всегда старался прятать в кадре два пальца на левой руке, ведь у Ельцина их не было. Это не было требованием режиссера, но актер старался следить за всеми нюансами своей роли.

Котенев с теплом вспоминает опыт съемки со знаменитой британской актрисой Имельдой Стонтон, которая сыграла королеву. Стонтон наиболее известна по роли Долорес Амбридж в серии фильмов о Гарри Поттере. Котенев рассказал, как после съемок он взял ее руки в свои и поцеловал. Однако именитая актриса тут же сама принялась целовать руки Котенева, рассказал актер в интервью «Комсомольской правде».

События в новых сериях разворачиваются в 1990-е годы. В том числе рассказывается о разводе принца Чарльза и принцессы Дианы. Супругу первого российского президента Наину сыграла советская и испанская актриса театра и кино Марина Шиманская.