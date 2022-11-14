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1 час назад

«Я лицом не вышла»: Олеся Железняк призналась, что режиссеры не дают ей роли из-за внешности

Popcake.tv

Олеся Железняк в последнее время активно играет в театре, а вот в кино ее можно увидеть все реже. Дело в том, что режиссеры отдают предпочтение другим актрисам, которые помоложе и посимпатичнее.

Железняк призналась, что ей не дают роли из-за внешности
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Олеся признается, что она регулярно ходит на пробы, но не получает никаких ролей. Она считает, что «лицом не вышла» для кино, да и в целом картинка на экране – это визуальная история, и людям важно, насколько красив актер.

Олеся подчеркнула, что у нее есть комплекс из-за того, что она слишком мало снимается в кино. По ее словам, в Европе не обращают внимания на внешность, а вот в России необходимо понравиться режиссеру, а еще наша страна больше тяготеет «к лицу». Она, в свою очередь, не очень запоминается создателям кино.

Кстати, в копилке Олеси довольно много киноролей. Например, прославилась она благодаря истории «Ландыш серебристый», а еще снималась в «Моей прекрасной няне». Одной из ее последних ярких ролей была комедия «Сваты». Но после она все реже стала получать предложения.

Актеры,Олеся Железняк,
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