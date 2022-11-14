Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер женился на медсестре

Финал сериала «Сумерки» состоялся давно, но поклонники вампирской саги до сих пор следят за любимыми актерами. На днях стало известно, что Тейлор Лотнер, исполнитель роли Джейкоба, отправился под венец со своей возлюбленной.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Мужчине удалось удивить публику, ведь его избранница далека от шоу-бизнеса: по профессии она медсестра. К слову, невеста стала полной тезкой жениха. Девушку зовут Тейлор Доум, и после свадьбы она взяла знаменитую фамилию супруга.