Стал бомжом и умер: что стало с актером Сергеем Бехтеревым

Заслуженного артиста России, обладателя множества наград, актера Сергея Бехтерева не стало 14 назад. Не смотря на все звания и регалии жизнь его сложилась трагически.

Фото: Кадр из фильма «Тупой жирный заяц» Кадр из фильма «Тупой жирный заяц»

"Рамблер" рассказывает, что стало с одним из талантливейших российских актеров Сергеем Бехтеревым.

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Сергей Бехтерев родился в Петропавловске-Камчатском, сначала из семьи ушел отец, а через несколько лет умерла мама, мальчика воспитывали бабушки. Еще в детстве он увлекся театром и занимался в театральном кружке, после окончания школы он отправился в Ленинград и с легкостью поступил на актерское отделение. Там он занимался в том числе у Льва Додина, который впоследствии пригласил начинающего актера в свой театр, где он не только стал ведущим артистом, но и помощником режиссера.

В 1980-е годы Сергей Бехтерев был востребован в театре и кино, он обладал гениальным талантом перевоплощения и запоминающимся тембром. Его приглашали не только сниматься, но и озвучивать кино.

При всем успехе в профессии в обычной жизни Сергей Бехтерев был наивным и доверчивым человеком. Он мог запросто отдать крупную сумму нищему, и всегда давал в долг друзьям и знакомым, отказать он мог лишь в том случае, если у него самого не было денег. Этой доверчивостью воспользовались мошенники, которые лишили актера квартиры.

Доставшуюся ему в наследство недвижимость он заложил, а деньги потратил на похороны близких родных. После этого он подписал документы, по которым отказывался от квартиры. Тогда ему смогли предоставить служебное жилье от театра, но за несколько лет Сергей Бехтерев не озаботился тем, чтобы оформить прописку. Когда же у него начались сложности в жизни - отсутствие хороших ролей, пристрастие к спиртному - квартиру у него отобрали.

Так Сергей Бехтерев начал скитаться, он ночевал и на вокзалах, и на чердаках, жил у друзей и знакомых. Дважды он пытался повеситься, но каждый раз его успевали вынуть из петли и спасти. Последние годы жизни он жил с женщиной. Правда брак он отрицал. После развода с первой женой, он не решался жениться повторно. От первого брака у него остался приемный сын, который давно перебрался в Испанию и с отцом больше не встречался.