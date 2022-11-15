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3 часа назад

Вышел первый за девять лет фильм с Линдси Лохан

Мир24

Состоялась премьера фильма «Влюбиться в Рождество» с Линдси Лохан. В последний раз картина с ее участием выходила в 2013 году, пишет The New York Times.

Вышел первый за девять лет фильм с Линдси Лохан
Фото: Мир24Мир24

Это типичная праздничная романтическая комедия. Лохан играет в ней богатую наследницу сети отелей, которой сделал предложение ее молодой человек, также представитель высшего общества. Девушка падает с обрыва, теряет память и знакомится с вдовцом, у которого есть маленькая дочь.

Линдси Лохан снималась в кино с самого детства. Она известна по картинам «Двое: я и моя тень», «Ловушка для родителей», «Чумовая пятница», «Дрянные девчонки» и т.д. Из-за пристрастия к алкоголю ее карьера прервалась – последний фильм «Каньоны» с ее участием вышел в 2013 году, это был малобюджетный триллер режиссера Пола Шредера. Актриса пристрастилась к алкоголю и наркотикам, имела из-за этого проблемы с законом. В последнее время 36-летняя Линдси ведет здоровый образ жизни.

Напомним, сейчас в российских кинотеатрах идет сиквел фильма «Черная пантера: Ваканда навеки», на прошедших выходных он возглавил кинопрокат России и стран СНГ. Ранее российская картина «Сердце Пармы» пять недель лидировала по сборам.

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