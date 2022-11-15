Вышел первый за девять лет фильм с Линдси Лохан

Состоялась премьера фильма «Влюбиться в Рождество» с Линдси Лохан . В последний раз картина с ее участием выходила в 2013 году, пишет The New York Times.

Это типичная праздничная романтическая комедия. Лохан играет в ней богатую наследницу сети отелей, которой сделал предложение ее молодой человек, также представитель высшего общества. Девушка падает с обрыва, теряет память и знакомится с вдовцом, у которого есть маленькая дочь.