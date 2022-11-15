Дауни-младший поддержал актрису, играющую Железное сердце

У меня действительно была возможность поговорить с Робертом Дауни-младшим через FaceTime. Я услышала замечательные слова о том, что он верит в Рири Уильямс и что у неё должен быть свой путь. Также Роберт отметил, что наследие движется в правильном направлении. Ну и сказал много другого воодушевляющего, что вы бы хотели услышать от Железного человека.