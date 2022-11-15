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56 минут назад

Роберт Дауни-младший поддержал актрису, играющую Железное сердце

Чемпионат.com

В сиквеле «Чёрной пантеры» дебютировал новый персонаж — Железное сердце. В комиксах героиню звали Рири Уильямс, она стала преемницей Железного человека. В киновселенной Marvel её сыграла Доминик Торн.

Дауни-младший поддержал актрису, играющую Железное сердце
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Актриса рассказала в интервью изданию Screen Rant о поддержке, оказываемой Робертом Дауни-младшим. По её словам, во время работы над сериалом про Железное сердце она смогла поболтать с Дауни-младшим через FaceTime. Актёр посоветовал Торн развивать героиню в собственном направлении.

У меня действительно была возможность поговорить с Робертом Дауни-младшим через FaceTime. Я услышала замечательные слова о том, что он верит в Рири Уильямс и что у неё должен быть свой путь. Также Роберт отметил, что наследие движется в правильном направлении. Ну и сказал много другого воодушевляющего, что вы бы хотели услышать от Железного человека.

Роберт Дауни-младший играл Железного человека в фильмах Marvel Studios с 2008 года. Его персонаж погиб в «Финале», но есть шанс, что мы увидим его снова в будущих лентах.

«Чёрная пантера: Ваканда навсегда» не вышла в России.

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