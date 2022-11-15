Звезда сериала "Спасатели Малибу" снялась в нижнем белье

"Я живу в состоянии изобилия, когда дело касается мужчин, поэтому я никогда не остаюсь без пары, если не хочу этого. Но в основном я предпочитаю быть одна. Сердце замирает, когда так много мужчин желают тебя, но ни один не любит. Я понимаю, что намеренное использование сексуальной привлекательности мешает людям оценить другие твои качества", - написала актриса.