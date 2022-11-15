Звезда сериала "Спасатели Малибу" снялась в нижнем белье

Американская актриса, сценарист и фотомодель Донна Д'Эррико опубликовала откровенное фото в нижнем белье.
Соответствующими снимками звезда поделилась с подписчиками своих социальных сетей. 54-летняя Донна Д'Эррико поделилась с подписчиками личного блога новым снимком.
На фотографии звезда сериала "Спасатели Малибу" стоит в спальне, одетая в черный кружевной бюстгальтер с корсетными завязками и прозрачные кружевные стринги.
"Алекса, включи "Girl on Fire" Алишии Кис", - подписала снимок актриса.
За несколько часов пост Донны набрал более пятидесяти тысяч лайков.
"Ты выглядишь потрясающе", "Как тебе удается выглядеть так же, как 25 лет назад?", "Горячая штучка! Самая сексуальная женщины планеты", "Невероятно! Как можно быть настолько идеальной", "Как пригласить вас на свидание", - написали поклонники в комментариях.
Двумя днями ранее Донна Д'Эррико поделилась черно-белым снимком, на котором она позирует топлес, и призналась поклонникам, что совершила "несколько сомнительных поступков".
"Я живу в состоянии изобилия, когда дело касается мужчин, поэтому я никогда не остаюсь без пары, если не хочу этого. Но в основном я предпочитаю быть одна. Сердце замирает, когда так много мужчин желают тебя, но ни один не любит. Я понимаю, что намеренное использование сексуальной привлекательности мешает людям оценить другие твои качества", - написала актриса.