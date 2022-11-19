Сальма Хайек – американская и мексиканская актриса. Сальма родилась в 1966 году в обеспеченной семье в Мексике. Ее мать Дианы Хименес была известной оперной певицей, а отец Сами Хайек управлял нефтяной компанией и баллотировался в мэры города Коацакоалькос. Детство будущей актрисы было безмятежным и счастливым.

Заботливые родители привили Сальме любовь к искусству и кино, также девочка серьезно увлекалась гимнастикой. В 12 лет Хайек отправили на учебу в католическую школу-интернат для девочек в штате Луизиана. Там Сальма отметилась проблемами с поведением, врачи также поставили ей диагноз дислексия - нарушение способности к овладению навыками чтения и письма.

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Учителям так и не удалось справиться с тяжелым характером девочки и в 15 лет ее исключили из школы. Сальма на некоторое время вернулась в Мексику, а затем уехала в Хьюстон, где до 17 лет жила с тётей. Затем родители определили ее в Иберо-американский институт в Мехико на факультет международных отношений, но Хайек мечтала стать актрисой и вместо посещения занятий пропадала на актерских курсах.

Хайек быстро стала звездой мексиканского кино. В 1994 году она снялась в фильме «Аллея чудес», который получил рекордное количество премий. За свою игру в этой картине актриса была номинирована на главную кинопремию Мексики — «Ариель».

Окрыленная успехом, Сальма решила вновь перебраться в США и попробовать свои силы в Голливуде. Правда, среди поклонников актрисы ходил слух, что она сбежала из Мексики из-за тайного романа с президентом страны.

В 1995 году Хайек снялась в боевике Роберта Родригеса «Отчаянный» вместе с Антонио Бандерасом. По словам актрисы, сложнее всего ей далась любовная сцена, съемки которой заняли 8 часов вместо одного. После выхода фильма публика стала называть ее красоткой и секс-бомбой.

В 1996 году Сальма продолжила сотрудничество с Родригесом и сыграла вместе с Джорджом Клуни и Квентином Тарантино в хорроре «От заката до рассвета. Актриса исполнила роль вампирши Сантанико Пандемониум. Хайек исполнила красивый эротический танец с огромной змеей на плечах под песню She’s Just Killing Me коллектива ZZ Top.

«Королева тьмы, Богиня зла, самая жестокая губительница душ, которую носила земля», - так представил героиню актрисы импресарио клуба. За свою пусть небольшую, но яркую роль актриса вошла в неформальный список десяти самых сексуальных вампиров в истории кино.

В 1999 году мексиканка сыграла главную роль в крупнобюджетном фильме «Дикий, дикий Вест» с Уиллом Смитом и второстепенную в фильме Кевина Смита «Догма».

В 2002 году Сальма снялась в киноленте «Фрида», за которую была удостоена номинации премии «Оскар». Девушка выступила также в качестве сопродюсера.

В своем следующем проекте Хайек попробовала себя в статусе режиссера. В 2003 году Хайек сняла фильм «Чудо Мальдонадо» для кабельной сети Showtime, за который получила дневную премию «Эмми» в номинации «выдающаяся режиссура детской, молодёжной или семейной программы».

В 2021 году она исполнила роль Пины Ауриеммы в фильме Ридли Скотта «Дом Gucci».

Что касается личной жизни актрисы, то Сальма Хайек уже 13 лет замужем за французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. У пары есть дочь Валентина Палома Пино.