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2 часа назад

«Королева тьмы и Губительница душ»: как сейчас выглядит Сальма Хайек

Екатерина Сурина

Сальма Хайек – американская и мексиканская актриса. Сальма родилась в 1966 году в обеспеченной семье в Мексике. Ее мать Дианы Хименес была известной оперной певицей, а отец Сами Хайек управлял нефтяной компанией и баллотировался в мэры города Коацакоалькос. Детство будущей актрисы было безмятежным и счастливым.

1/16 Сальма Хайек и Антонио Бандерас в фильме "Отчаянные", 1995 год
Фото: globallookpress.com
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2/16 Сальма Хайек и Антонио Бандерас в фильме "Отчаянные", 1995 год
Фото: globallookpress.com
3/16 Сантанико Пандемониум в исполнении Сальмы Хайке в фильме "От заката до рассвета", 1996 год
Фото: legion-media.ru
4/16 Сантанико Пандемониум в исполнении Сальмы Хайке в фильме "От заката до рассвета", 1996 год
Фото: Кадр из фильма "От заката до рассвета"
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5/16 Сальма Хайек во время кинопремии MTV Movie Awards в Санта-Монике, 1997 год
Фото: globallookpress.com
6/16 Сальма Хайек в 1997 году
Фото: legion-media.ru
7/16 Актриса в фильме "Дикий, дикий Запад", 1999 год
Фото: ТАСС
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8/16 Мексиканская актриса Сальма Хайек в роли Фриды Кало в фильме "Фрида", 2002 год
Фото: DPA/TACC
9/16 Сальма Хайек во время 64-го Каннского кинофестиваля, 2011 год
Фото: globallookpress.com
10/16 Сальма Хайек в Каннах, 2015 год
Фото: globallookpress.com
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11/16 Сальма Хайек в 2018 году
Фото: globallookpress.com
12/16 "Настроение в понедельник" - шутливое фото актрисы, которое она опубликовала в соцсетях в 2019 году
Фото: globallookpress.com
13/16 Сальма Хайек в 2019 году
Фото: globallookpress.com
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14/16 Сальма Хайек на пляже, 2019 год
Фото: globallookpress.com
15/16 Актриса вошла в список "25 самых влиятельных выходцев из Латинской Америки" издания Time, фото 2021 год
Фото: @salmahayek
16/16 Сальма Хайек на 28-й ежегодной премии Гильдии киноактеров, 2022 год
Фото: globallookpress.com

Заботливые родители привили Сальме любовь к искусству и кино, также девочка серьезно увлекалась гимнастикой. В 12 лет Хайек отправили на учебу в католическую школу-интернат для девочек в штате Луизиана. Там Сальма отметилась проблемами с поведением, врачи также поставили ей диагноз дислексия - нарушение способности к овладению навыками чтения и письма.

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Учителям так и не удалось справиться с тяжелым характером девочки и в 15 лет ее исключили из школы. Сальма на некоторое время вернулась в Мексику, а затем уехала в Хьюстон, где до 17 лет жила с тётей. Затем родители определили ее в Иберо-американский институт в Мехико на факультет международных отношений, но Хайек мечтала стать актрисой и вместо посещения занятий пропадала на актерских курсах.

Хайек быстро стала звездой мексиканского кино. В 1994 году она снялась в фильме «Аллея чудес», который получил рекордное количество премий. За свою игру в этой картине актриса была номинирована на главную кинопремию Мексики — «Ариель».

Окрыленная успехом, Сальма решила вновь перебраться в США и попробовать свои силы в Голливуде. Правда, среди поклонников актрисы ходил слух, что она сбежала из Мексики из-за тайного романа с президентом страны.

В 1995 году Хайек снялась в боевике Роберта Родригеса «Отчаянный» вместе с Антонио Бандерасом. По словам актрисы, сложнее всего ей далась любовная сцена, съемки которой заняли 8 часов вместо одного. После выхода фильма публика стала называть ее красоткой и секс-бомбой.

В 1996 году Сальма продолжила сотрудничество с Родригесом и сыграла вместе с Джорджом Клуни и Квентином Тарантино в хорроре «От заката до рассвета. Актриса исполнила роль вампирши Сантанико Пандемониум. Хайек исполнила красивый эротический танец с огромной змеей на плечах под песню She’s Just Killing Me коллектива ZZ Top.

«Королева тьмы, Богиня зла, самая жестокая губительница душ, которую носила земля», - так представил героиню актрисы импресарио клуба. За свою пусть небольшую, но яркую роль актриса вошла в неформальный список десяти самых сексуальных вампиров в истории кино.

В 1999 году мексиканка сыграла главную роль в крупнобюджетном фильме «Дикий, дикий Вест» с Уиллом Смитом и второстепенную в фильме Кевина Смита «Догма».

В 2002 году Сальма снялась в киноленте «Фрида», за которую была удостоена номинации премии «Оскар». Девушка выступила также в качестве сопродюсера.

В своем следующем проекте Хайек попробовала себя в статусе режиссера. В 2003 году Хайек сняла фильм «Чудо Мальдонадо» для кабельной сети Showtime, за который получила дневную премию «Эмми» в номинации «выдающаяся режиссура детской, молодёжной или семейной программы».

Также Сальма появлялась в кинокартинах «Одноклассники», «Особо опасны», «Одинокие сердца», «Бандитки» и «Телохранитель киллера».

В 2021 году она исполнила роль Пины Ауриеммы в фильме Ридли Скотта «Дом Gucci».

Что касается личной жизни актрисы, то Сальма Хайек уже 13 лет замужем за французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. У пары есть дочь Валентина Палома Пино.

Как менялась знаменитая мексиканка – в галерее «Рамблера».

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